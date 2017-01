Dragana Mirković o učešću u Pinkovim zvezdama: Mene su maltretirali tri meseca!

U novogodišnoj specijalnoj emisiji “Amidži šou” gost je bila posebna i uvek aktuelna Dragana Mirković, a Ognjen Amidžić je odmah na početku emisije obećao da će gledaoci saznati mnogo toga novog o pevačici i da će premijerno čuti njene nove pesme u ovoj emisiji.

“Ti moraš da paziš, ti si naš požarevački zet. Molim te, vodi računa, jer ako ja kažem u mom kraju da nisi bio dobar”, “zapretila” mu je Dragana odmah na početku emisije.

Dragani je ovaj album 21. na maternjem jeziku, a računajući i onaj na engleskom – 22.

“Uvek postoji taj neki blagi strah, ali to je samo zbog toga što ja imam veliku želju da ispunim sva očekivanja mojih fanova. A to nije nimalo lako, jer ja sam njima toliko toga dala, da je sad stvarno težak zadatak tražiti od sebe više. Ali pomaže mi to što ih jako dobro poznajem i što znam da imamo jako sličan ukus i što znam da ono što se meni dopadne dopadne se i njima i to je olakšavajuća okolnost”, rekla je ona.

Ognjen se osvrnuo i na njeno učešće u najpopularnijem takmičenju za mlade pevačke talente u regionu, u “Pinkovim zvezdama”, gde su njene suze privukle veliku pažnju.

Ona je prvi put zaplakala zbog pesme koja ju je podsetila na rodni kraj.

“Uzrok suza je pesma koju ja mnogo volim, “Preko sedam gora i mora”, koja je onako vrlo emotivna i mene pogađa. Jednostavno seća me i na moje roditelje. Ja živim sa pesmom, da li ona u meni izaziva osmeh ili suze. Ja sam inače veoma iskrena osoba i to je meni problem u “Pinkovim zvezdama”. Malo sam nespremna ušla u sve to, pa čak malo i naivna, priznajem. Očekivala sam da sam ja tu kao neko ko treba da podrži kandidate, da da neki savet ili čak i tu kritiku, ali kritiku koja može da im pomogne, ali sam videla da se tu očekuje nešto drugo od mene i zato su došle ove suze broj dva”, objasnila je pevačica.

Ona je bila iznenađena kada je videla drugi snimak u kom ona plače dok pokušava da se oslobodi bubica, što ju je šokiralo.

“Maja je bila apsolutno pogođena mojim suzama. Znaš o čemu se radi – ja sam iz emisije u emisiju neko ko je toliko osetljiv na kandidate i ko se jako vezuje za ljude. Kad sam to govorila na početku serijala, verovatno su postojali oni koji mi nisu verovali, ali sad posle tih suza, ubeđena sam da ne postoji više niko ko mi ne veruje, jer ja nisam glumica i sigurno ne bi mogla ovako da se ponašam. To sam jednostavno ja. Mene su maltretirali tri meseca zašto podižem stolicu. Ja sam se tu čak i poigrala s Milanom da vidi kako je nekome reći ne”, ispričala je Dragana.

Zatim je pričala o Milanu Kaliniću koji ima poseban odnos sa kandidatima i koji ne razume muke na kojima je ona u žiriju.

“On izađe sa par njegovih koraka iz folklora. Još ako je žensko u pitanju, a lepo, proradi folklor u njemu najstrašnije. Milan zna da je on meni beskrajno sladak, simpatičan, harizmatičan”, rekla je Dragana i priznala da više voli Ognjena od Milana.

Zatim je pričala i o odnosima u žiriju i napetim situacijama.

“Bude malo zategnuta atmosfera, a ja kad vidim zategnutu atmosferu, odmah krećem sa osmehom da ne bude nešto gore”, priznala je ona i otkrila da je niko od kolega sa crvenih stolica ne nervira.

Pevačica je morala sa Ognjenom Amidžićem da igra neobičnu igru.

U dva puta po pet čašica koje su bile ispred njih nalazio se sledeći sadržaj: ceđeni limun s malo bibera, koktel živa jaja s medom, tomatino i čokoladno mleko, pivo i jogurt, i mleko sa sirćem.

Oni su iz činija izvlačili pitanja koja su postavljali jedno drugom, a kad nisu hteli da odgovore na pitanja. morali bi da eksiraju sadržaje iz čašica.

Kao prvi zadatak ona je trebalo da ispriča svoje prvo seksualno iskustvo.

“Brate, zete i sve redom, znaš kad ću to da uradim? Nikad! Radije ću da popijem ovo”, rekla je Dragana i nagnula čašicu uz reči “pomozi Bože”.

Dragana je njega pitala da li je istina da voli da napije gosta pred emisiju, ali on nije hteo da da odgovor na ovo pitanje, pa se i on odlučio za čašicu.

Sledeće pitanje za Draganu je bilo da navede tri pevačice na domaćoj estradi koje pevaju bolje od nje.

“To nije nezgodno pitanje. Ja obožavam da pohvalim svoje koleginice i sa zadovoljstvom ću to uraditi, uopšte nemam nikakav problem. Na primer, koga ja volim i ko je sigurno fantastičano peva: Ana Bekuta, Snežana Đurišić i Marija Šerifović”, rekla je kao iz topa Dragana.