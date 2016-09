Dosta mu svega: Marko Bulat objasnio ko stoji iza “afere kokain”!

Marko Bulat i njegova supruga Marija nedavno su se našli u centru skandala zbog korišćenja opojnih supstanci.

Oni su sve to demantovali, pa je čak Marko išao i na pregled kako bi dokazao da je “čist”.

Nakon par dana, Marko se našao i pred televizijskim kamerama gde je otkrio šta stoji iza cele ove priče.

“To je nešto plaćeno još pre godinu i po dana. To je kampanja protiv moje supruge od nekog iz njene prošlosti. Taj neko nije mogao da prihvati da se u njenom životu pojavio neko bolji i lepši”, kaže Bulat i dodaje:

“Više ne znaš ni kako da se braniš, ljudi kažu da što se više braniš, više si kriv, kad ćutiš opet si kriv, ne znaš kako da se ponašaš“, rekao je on u emisiji “Dobro jutro”.

Bulat i njegova supruga večeras ću u emisiji “Amidži šou” pričati detaljnije o ovoj aferi.

“Od toga o čemu se pisalo nista nije istinito. Moja supruga nije javna ličnost, ali prosto je uvučena u sve to. Oni hoće da blate nju više, pa zato i mene provlače kroz te priče. Kao što je pre neki dan Milan Dabović uhapšen sa dva kilograma i trista grama, pa su pisali kako ja poznajem čoveka. Ja ga uopšte ne poznajem“, rekao je Bulat za pink.rs.

Ipak, Marka nije ovo omelo u poslu kojim se bavi.

“Ovo nije uopšte uticalo na moju karijeru. Kad znaš da to nije istina, onda te ne pogađa. Ne znam da li da se smejem, a nije bezazlena stvar to što mi rade. Kad ukucaš moje ime na Guglu, izađe ti odmah to. Ne zna se da li sam narkoman ili pevač. Ali mnogo je smešna priča“, iskren je bio Marko.

On je istakao da su narkotici danas veoma dostupni i da je neverovatno da se na taj način dolazi do droge.

“Ova priča da neko donosi drogu i ubacuje u sanduče, i da diler dovodi do konzumenta je smešna. Uvek je konzument taj koji dovodi do dilera, namešta policiji. A ovde je obrnuto. Drugo, u sanduče može da ti ubaci ko šta hoće. Kako će to da se plati, zar diler ima poverenje u narkomane“, istakao je Bulat.

Pevač je objasnio da je sa suprugom nakon toga letovao na Rodosu a da ne bi mogli da izađu iz zemlje da je pokrenut bilo koji postupak protiv njih.