Dona Ares zahvalna: Hvala vam, polako bledim, ali dobro sam

Dona Ares, koja se po treći put bori sa karcinomom, ponovo se oglasila na društvenim mrežama.

Pevačica je želela da irazi veliku zahvalnost svima onima koji joj šalju reči ohrabrenja i podrške.

“Hvala vam!! Još uvek sam dobro!!! Podnošljivo je, iako već osecam i vidim, uostalom, kako polako bledim, rano je za bilo kakve prognoze. Ovakve prostorije kao na slici, tj. male onkološke ambulante sa par stolica bi trebalo da ima svaka bolnica u većim gradovima u BiH, da se ljudi ugroženog imuniteta sa drugih kantona ne pate transportom do Sarajeva za kratke terapije (i transportom nazad). Toliko je bolesnih ljudi od raka da postoji potreba za tim i važno je!, ali to niko nije čuo tada, možda neće ni sada i tu više nista ne mogu osim da svim obolelim poželim što i sebi, snage, pameti i imuniteta do ozdravljenja!!! Uglavnom, to izgleda ovako, i u Danskoj i u Sarajevu i svuda u svetu”, napisala je reči podrške pevačica, koja je nedavno objavila i uznemirujući video iz bolnice.