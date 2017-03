Dona Ares se hrabro bori s kancerom i ne pada joj na pamet da se preda: Izgubila sam kilograme, pa sam ih vratila

Prva sedmica podnosljiva, druga losa, treca najbolja. Ipak, uspjela sam potpuno ozivjeti, mucnine i povracanje su glavne smetnje, umor, losa krvna slika i imunitet zbog cega izbjegavam velike grupe ljudi, 3 kg sam izgubila, pa vratila, sad samo jedem i spremam sam za drugu kemoterapiju za par dana. 😘😘👊🎗🐉❤️

