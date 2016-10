Đole Đogani za SVET: Dara nema obrazovanje kao Aleksandra! Prijovićka ne može da me ugrozi jer samo Šaban i Đogani rade non stop!

Đole i Vesna Đogani odlučili su da se vrate na scenu novim pesmama. Najpopularnija dens-folk grupa novi album izdaje za Grand iako je Đole godinama bio u ratu sa Sašom Popovićem, za kog je u medijima govorio razne uvredljive stvari.

“Mi nismo ni bili u svađi. Ja sam bio prvi koji je krenuo sa Sašom Popovićem, on je pozvao mene kada je pravio Grand i ja sam pravio tu scenu. Posle je on došao na ideju da bude drugačije, da šljašti i da ima igračice, ali mi se nikada zbog toga nismo svađali. Tada nisam pevao u Grandu jer je tada bilo mesta samo za narodnjake, a sada, kad je Saša malo proširio vidike, opet smo mu se vratili. Sale obraća pažnju na pevače, dogovara se sa svima, blizak nam je i dobar je saradnik, i to je jedan od razloga što sam izdao za njih”, kaže Đole.

Za Brenu si rekao da je najbolja dok jaše Sašu Popovića.

“Ma to nije moj manir razgovora, ja to nisam rekao. Kako ja mogu da kažem nešto loše za Lepu Brenu, koja je legenda?! Ona i Saša imaju Grand produkciju, koja je najveća na Balkanu.”



Mnoge tvoje kolege kukaju da je kriza na estradi, a ti snimaš i pesme i spotove. Hladno hladno i Ženske suze već su hitovi.

“Krize nema kod mene. Kriza je za one koji traže više nego što mogu da dobiju, a kod mene to nije slučaj i radim stalno. Da, pesme su već hitovi i pevamo ih na nastupima. Pesma Ženske suze je emotivna i dokaz da ljudi ipak vole kvalitet. U spotu se ne skidamo, nema pokazivanja guzice i sisa, sve je kulturno i jedna prava emotivna filmska priča. Pokazali smo Beograd u spotu na najlepši način, sve izgleda kao da ste u nekom velegradu. Išao sam suprotno onome što se danas pojavljuje i što se sluša, i drago mi je što nisam pogrešio sa ovom baladom i što ljudi pozitivno reaguju.”

Svakog vikenda radiš, čini mi se da jedino ti i Šaban Šaulić radite non-stop jer te paparaci redovno fotografišu na aerodromu?

“Realno je tako, Šaban i ja radimo svakog vikenda. Ima tu još nekoliko njih, ali uglavnom, to je to.”



Misliš li da mlade zvezde koje su mnogo angažovane, poput Aleksandre Prijović i Darka Lazića, mogu da te ugroze?

“Ne mogu mene da ugroze ni Prijovićeva ni Darko. Oni su veoma talentovani i na terenu su dosta prisutni, i publika ih voli jer su talentovani i dobri. Na tržištu niko nikog ne ugrožava, za svakoga ima mesta za rad, neko radi kafanu, neko hale, diskoteke, pa za sve nas ima posla.”

Opredelio si se za klubove i hale. Da li pevate i na romskim svadbama? Kažu da se tamo lepo zarađuje.

“Ne pevam na romskim svadbama, mada sam pevao ranije nekoliko puta. Zovu me tri puta u celoj godini, ali ja imam svoje uslove, ne želim da budem radni pevač, imam blokove dva puta po 45 minuta. Ja im dođem kao zvezda, otpevam i odem, ne ostajem da se veselim kao ostali pevači. I Bijonse je pevala na svadbi ruskog miljardera i dobila milion dolara, pa i Dženifer Lopez je pevala za velike pare na svadbi.”

Jesi li i dalje pri stavu da nikad nećeš ići u emisiju kod Lee Kiš?

“Lea i ja smo se posvađali, tj. nismo, ne mogu to tako da kažem jer se ja ne svađam sa ženama. Sve se dešavalo kada smo gostovali kod nje i imali smo dva plejbeka, a ona je na kraju stavila samo jedan i mi se kao grupa u emisiji nismo ni videli. Isekla nas je, a ja sam joj rekao da neću dolaziti više i pitao je zašto je to tako, a ona mi nije odgovorila kako treba, tako da nisam više išao kod nje u emisiju.”

Ima li šanse da te vidimo i u nekom muzičkom takmičenju da budeš deo žirija makar kao gost?

“Nikad ne bih to prihvatio jer nemam vremena. Možda samo jedna emisija kao gost, to mi je okej.”

Jel imaš vremena da gledaš Pinkove zvezde i Zvezde Granda?

“Da, kada imam vremena, odgledam sve.”

Kažu da je Šaban Šaulić strašno dosadan u žiriju, šta ti kažeš?

“Ja nikada u životu nisam rekao da je on dosadan, to je jedna legenda od čoveka, uvek je nasmejan i pozitivan, i svi treba da ga poštuju. Čovek je veoma precizan i ono što on kaže mladim pevačima jeste prava istina, on jednostavno zna, razume se u muziku i u pevanje. Od svih članova žirija, on definitivno ima najveći kredibilitet da komentariše takmičare. Što Šaban kaže, to je istina, a ne kao ostali članovi – pričaju a ništa ne kažu. Tj. kažu samo neke gluposti. Ja gledam i pratim te emisije i nikad mi nije dosadan, on je inteligentan i priča prave stvari.”

Kakva ti je Dara, da li i dalje smatraš da joj treba psihijatar i zašto?

“Ne znam, ne bih sada o njoj da pričam.”

Dara je pričala da vam je nabacivala tezge u Parizu, a da si je ti pljuvao po medijima umesto da joj budeš zahvalan.

“Ne sećam se toga. Nije meni ona nikad nameštala nikakve tezge, njen muž me je zvao kod njega u klub i pošto se radilo o tada mojoj dobroj koleginici Dari Bubamari, ja sam mnogo spustio cenu. Ne mogu njoj da naplatim isto koliko i drugima, ne ide. Ja sam ispao čovek, a bilo je krcato. Ovi u šanku morali su da dobavljaju piće koliko je bilo krcato.”



Da li smatraš da Aleksandri Radović nije mesto u takvoj vrsti takmičenja?

“Aleksandra mi je vrh, potpuno je realna i ne znam što je ostali napadaju.”

Da li je Dara dovoljno kompetentna da komentariše Aleksandrinu karijeru?

“Naravno da nije i ne znam odakle joj ideja da ponižava jednu Aleksandru. Možda su se dogovorile da prave rijaliti. To nije muzičko takmičenje već rijaliti. Možda su se dogovorile da jedna drugu napadaju da bi ljudima bilo zanimljivo. Aleksandra Radović je žena koja je veoma obrazovana, a tu je i Zorica Bruclik, koja je broj jedan, takođe ima veliku karijeru. Dragana i Dara treba da komentarišu mlađe izvođače i modernije pesme, a Zorica starije, dok Aleksandra treba da komentariše zabavnjake.”

Ko je, po tvom mišljenju, najveća zvezda u Zvezdama Granda i da li ona uopšte postoji?

“Ima ih dosta, ali ne mogu da kažem sada ko je, širok je pojam biti zvezda. Oni su suviše mladi i treba da održe tu karijeru a ne da padnu. Tanja Savić bila je dugo dobra, meni je ona bila najbolja. Lepa, zgodna, mila i draga, a glas razbija, i imala je dobre pesme, ali onda je otišla u Australiju, a to nema veze ni sa Grandom ni sa Pinkom.”

Šta se dešava sa Gagijem, da li ste u kontaktu? Pisalo se da si ga se odrekao.

“Mi smo u dobrim odnosima, čestitao sam mu rođendan i poštujemo se, ranije je on svašta pričao za mene, ali dobro, bilo, pa prošlo. Sada se čujemo i nadam se da će se izvući iz krize.”

Ide li redovno kod psihijatra?

“Išao je ranije, sada ne, jer želi da ide napred i hoće da bude onaj stari. Sada sve zavisi od njega, ali nadam se da će već na proleće biti novi Gagi.”

Kakve savete daješ ćerki Silviji nakon razvoda?

“Ja joj dam savete samo ako ona mene pita nešto. Za svako pitanje dam dobar odgovor i ona to razume, inteligentna je, ali udala se na brzinu. Ja sam bio protiv tog braka, a sada je shvatila da sam bio u pravu. Dobro je da je dobila prelepu ćerkicu, ona i njen bivši suprug su drugari i lepo vaspitavaju svoje dete, imaju dogovor, i to mi se dopada.”