Đole Đogani otkriva tajnu svog dobrog izgleda: Redovno upražnjavam seks i mažem kreme na lice!

Đole Đogani otkrio je kako i u šestoj deceniji uspeva da održi mladalački izgled.

Đole tvrdi da sportska aktivnost i teretana nisu dovoljni da bi muškarac bio zgodan i mišićav u njegovim godinama, već da je neophodno i da često upražnjava seks.

“Redovan seks je, između ostalog, bitan za dobar izgled, jer se tokom seksa luči hormon dopamin, koji je veoma bitan za kožu. To je naročito bitno u ovim godinama kada se već vidi da starimo. Ne treba ni u čemu preterivati, ne preterujem ni ja, ali imam redovan seks i to mi je veoma bitno. Hoću samo da naglasim da seks treba da bude duhovno-fizički kontakt. Ne treba seks da bude samo upražnjavanje fizičke potrebe, životinjski seks, nego to treba da bude na nekom višem nivou”, rekao je Đogani i dodao da redovno maže kreme na lice.

On tvrdi da danas ne mora previše da trenira da bi bio mišićav, već da je za to zaslužan višedecenijski zdrav i sportski život.

“Bavim se svojim telom oduvek i oduvek živim sportski život. Ne znam koliko ljudi znaju, ali ja sam bio atletičar Crvene zvezde. Još kao tinejdžer, sa 16-17 godina, bio sam zavidno, atletski građen. Kasnije sam počeo da se bavim plesom. Konstantno treniranje, koreografije, to je takođe uticalo na moj izgled. Moram da kažem i da sam se bavio jogom. Taj spoj fizičkog i duhovnog donosi najbolje rezultate”, kaže Đole u intervjuu za Alo.