Đogani u intervjuu za SVET optužuje: Rasta je prevarant koji me je pokrao!

Radio-stanice u Crnoj Gori proglasile su “Ženske suze” za hit godine, ali pesmu u Srbiji nije dostigla takvu popularnost. Đole Đogani u intervjuu za SVET priča o tome zašto ono što radi ovde nekada nema prođu, komentariše estradu i odnose sa kolegama.

“Kod nas ko je dobar sa onim ko je bitan, taj dobije prostor”, kaže Đogani i dodaje da više radi pesme za dijasporu:

“Pravim balkan bit muziku, a sve što se sada pojavljuje kao novitet ja sam radio pre mnogo, mnogo godina.”

Rasta Kavali je glavni, svi hoće da im on radi pesme…

“Meni je on smešan i ta muzika mi je smešna. Ono što sam ja radio on sada sad plasira sa ponekom novom forom. Da, svi hoće sa njim duete, ali onda se izgube jer kada urade duet, čuje se samo on”.

Pa jel tako bilo i Darom Bubamarom, Anom Nikolić (…)?

“Da ne pominjem imena, naljutiće se, ali niko nije dobio hit. Nemaju pesmu koja vredi i koja je slušana. Ana Nikolić je imala mnogo veće hitove nego sada, Romale romali, pa njene prve pesme su ubile, razbile, bolje od toga ništa nije napravila. Rasta i ekipa stalno ponavljaju iste reči – zlato, dijamanti, Prada, Armani, Guči, Luj Viton, ferari, mercedes, audi, BMW, vile, jahte… Ima još jedno pet reči koje vrte, i to je to. Kako bi napravili tekst bez tih reči, e to mene zanima. Ja sam to radio pre deset, petnaest godina… Vidiš koliko kasne”.



Ali i ti si sarađivao sa Rastom.

“Da ja sam sarađivao sa njim, ali nisam bio zadovoljan. Pre godinu dana napravio mi je pesmu, ali kada sam mu rekao da li može ovo da izmeni i ovde da ubaci ovo, on kaže: E pa to je to, ne može da se menja i gotovo. Meni se to nije dopalo. Nisam hteo da jedan Đogani zvuči kao Rasta. Pa nisam ja od juče, Rasta je učio od mene, ja sam bio njegov uzor, a sada ja treba da zvučim kao on. Nije hteo da ispravi, nije mi se javljao i završili smo saradnju”.

Ti si mu platio, a on ti nije vratio pare?

“Debelo sam mu platio, a nije mi napravio kako sam hteo, nije mi se javljao na telefon i to je tako ostalo. Uzeo je pare kao da je sve u redu. On stoji iza toga da je pesma dobra, a to što se meni ne sviđa, to nikom ništa. Kao da sam ja od juče, ma izvini, molim te, ali sve moje pesme će se slušati i za 10 godina, dok se njegove neće slušati. Ja njega ne napadam, ne smeta on meni ništa, mlad je dečko, neka radi kako radi, ali ja nisam zadovoljan saradnjom sa njim, i to je to”.

Šta misliš o tome što propagira narkotike i u spotovima i na društvenim mrežama?

“Ne bih ja njega da napadam, on je počeo da zarađuje malo više para nego što je ranije imao, znaš kad neko dođe sa sela, pa oseti pare, e to je to. Propagiranje svega toga nije u redu, ali verovatno je gledao strane spotove i sada imitira Amerikance, koji su u tom fazonu. Ali to nije dobro za klince koji ga prate. Niko ko koristi te supstance nije imao sreće u životu, i od droge su mnogi otišli tamo gde su otišli. Nije dobro da se to koristi”.

Da li ti to znaš zato što je tvoj brat Gagi imao veliki problem sa narkoticima?

“Ja nikada u životu ništa nisam probao iako sam imao prilika. Ni ja ni Vesna. Popijem čašu vina ili čivas sa koka-kolom, na šta me je navukao moj drugar Mile Kitić, pa se kao lud smejem. Zamisli da se još drogiram, pa gde bi mi bio kraj!”



Gagi se lečio od droge i sada opet nastupa. Da li se čujete?

“Da, da čujemo se. Ja sam se jedno vreme ljutio na njega, ali u poslednje vreme vratio se normalnom životu, posvećuje se deci, pravi pesme. Po licu vidim da je zdrav čovek, i drago mi je što se izborio i što se vraća na estradu”.

Anabela mu je učinila uslugu, ranije nije imao od čega da živi.

“Oni su se dogovorili i lepo je što su nastupali zajedno, a verovatno će i ubuduće. Tu nije niko nikom učinio uslugu, oni su se vratili kao Fanki dži, to je posao”.



Anabela je baš tolerantna. Gagi ju je tukao i matretirao, razvod je bio bolan, a sad zajedno nastupaju.

“Jeste, Anabela je uvek bila dobra prema njemu. Što se tiče nekih drugih stvari, ja neću u to da ulazim, nisam bio pored njih, ali bitno je da sada imaju dobar odnos”.

A kakav to dokumentarni film pripremaš?

“U pripremi je dokumentarac o našim počecima sa Draganom Mirković i Lepom Brenom. Prikazaćemo sve ono iza scene”.



Otkrićeš nam Draganine i Brenine tajne koje niko ne zna?

“Sve probe, fore, fazone, ma svašta će tu biti…”

Družiš se sa Miletom Kitićem. Jesi li pokušao da ga pomiriš sa Draganom Mirković?

“Ne volim da se mešam u odnose Dragane i Mileta, a i da hoću, ne mogu da utičem na odrasle ljude. Oni imaju svoje karijere i ako hoće, neka se pomire. Ja ih nisam ni pitao zašto su u svađi”.



Pratiš Zvezde Granda?

“Oni su fenomenalni, vrištim od smeha. Jelena Karleuša kaže nešto, pa se na to nadoveže Aca Lukas, pa Šerifovićka, a tu je i stari mag Bosanac, totalni sluhista”.

Da li ti je Bekuta dosadna?

“Daje te neke svoje komentare, ali ne učestvuje u igri koja je prezanimljiva. Ana Bekuta je takva mirna, a i u godinama je”.

Pa i Bosanac je u godinama pa se šali.

“Da, on mi je fenomenalan. Ne poznajem ga, ali oduševljen sam njegovim humorom”.

Da li smatraš da Snežani nije mesto uz Sašu Popovića već da treba da se zameni sa Anom Bekutom?

“Snežana je legenda, kao i Ana Bekuta, što se tiče pevačke karijere, muzički je obrazovana i njoj jeste mesto pored Saše. Bolje ide uz Sašu Popovića nego Bekuta”.



Šta misliš o učešću Maje Nikolić u Pinkovim zvezdama?

“Najbolja mi je, ne laže ništa, a i muzički je obrazovana. Sve lepo kaže, provokativna je, zanimljiva je za slušati i gledati. Tek počinje rijaliti između Maje Nikolić i Dare Bubamere, to je dobitna kombinacija. Biće to dobra borba, obe su opasnice. Tuče neće biti, ali svega ostalog da”.