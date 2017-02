Divna brani ćerku i oštro odgovara Đurišićki: Snežana, a što lažeš?

Kada smo objavili vest u kojoj je Snežana Đurišić javno rekla da je Jelena Karleuša sa 16 godina pevala u kafani kod Svilajnca, na kraju smo napomenuli da Karleušin temperament svakako neće dozvoliti da stvar ostane na tome.

Međutim, Jelenina mama Divna bila je brža, pa je žestoko odgovorila Snežani.

“Pogledala sam reklamu za sutrašnju emisiju Zvezde Granda i prva pomisao mi je bila da pozovem Snežanu Đurišić (sa kojom sam u dobrim odnosima više od 30 godina) i pitam je – zašto je iznela laž u emisiji da je Jelena pevala sa 16 godina u nekoj kafani??! Onda sam se setila da je i ona bez treptaja ovo javno izgovorila, zato… Elem, Jelena je album prvenac snimila sa 17 godina, i bukvalno je iz svoje sobe zakoračila na estradu ! Imala je sjajnog menadžera koji joj je brižljivo birao klubove u kojima će da nastupa! A i ja kao majka ne bih dozvolila da mi maloletna kćerka radi u kafani. Jednostavno, ona nije morala! Ne zato što ja ne volim kafanu, naprotiv – obožavam, ali mislim da to nije radno mesto za devojčice! To i Jelena uporno pokušava da objasni u ZG kada su veoma mlade takmičarke u pitanju! Gospođi Đurišić je najveći argument pokret rukom kad je objašnjavala krivinu u Svilajncu… Iznenadila me… U našim godinama ne treba da se laže ili priča ono što ti je neko servirao (ma koliko se to sladostrasno prihvatilo). Ovim statusom ne štitim moju Jelenu, jer ona to ume nepobedivo i sama, samo neću dozvoliti da iko iznosi neistine u vezi sa mojim načelima i životom na koji sam veoma ponosna”, napisala je Divna.