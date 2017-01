Dirljivo: Otkriveno zašto je Balašević na koncertu nosio kameru oko vrata (foto)

Đorđe Balašević je nedavno održao koncert u beogradskoj areni, a mnogi su primetili da oko vrata sve vreme nosi malu kameru.

Njegova ćerka Beba Balašević oglasila se na Fejsbuku i otkrila šta je bio razlog za to.

“Vreme je da se razotkrije misterija… Za sve koji su me pitali šta to Đole nosi oko vrata i za manijake za tehniku koji su prepoznali i pitali Čekaj, a zašto Đole nosi GoPro 5 kamericu? E pa… Naše nove dve male prehlađene članice porodice su zadržale baku kod kuće u Novom Sadu… Za njih (a malo i za nas velike) ona je pravila njene čuvene Džinzderbred čovečuljke… Ja neću biti sa vama večeras na koncertu…, Hoćeš, rekao je deda i snimio svaki trenutak od garderobe do scene i još i više”, napisala je Beba a onda otkrila i da će u nedelju taj snimak podeliti i sa publikom, kao poklon za novogodišnje praznike.

Malo je reći da je ovaj potez poznatog muzičara rastopio sva srca.