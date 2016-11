Deseta epizoda “Pinkovih zvezdica” donela je duh Sanrema, a ovi mališani idu u treći krug takmičenja (foto/video)

Jubilarna, deseta po redu, emisija “Pinkovih zvezdica” večeras je donela predstavljanje kandidata po drugi put.

Naime, pošto je u toku drugi krug takmičenja, mališani su večeras svojim pevanjem morali da izbore plasman u sledeće kolo.

Njih 12 pevalo je po jednu pesmu, a žiri je odlučivao ko ide direktno dalje, a ko u baraž.

Iz večerašnje emisije 10 sjajnih pevača izborilo je plasman za sledeće kolo.

Pogledajte i ko sve…

* Marija Kostoska – I will survive – (Gloria Gaynor) – 5

Leontina je primetila da Marija ima autentičnost i neku svoju foru prilikom interpretacije.

“Želim da ti čestitam što si uspela da me digneš još u prvoj strofi i nisam se pokajala što sam ustala”, rekla je Jelena Tomašević.

Marija Kostoska – I Will Survive by PinkoveZvezde

* Adriana Salahović – Suza stihova – (Lejla Hot) – 5

Leontina je već na prve stihove pesme bila oduševljena bojom glasa ove takmičarke i to je komentarisala sa Gocom Tržan, a kasnije je uočila da joj Adriana liči na Anu Stanić.

“Ista Ana Stanić”, rekla je Leontina Goci.

I Jelena Tomašević je hvalila boju glasa ove devojčice.

* Anđela Milosavljević – Smokvica – (Tajči) – 4

Goca Tržan je u poslednjoj sekundi povukla svoj glas i spustila stolicu, ona je pojasnila da je Anđela imala tu nesreću da pre nje peva takmičarka koja peva kao za MTV.

Leontini je Anđela izgledala kao filmska glumica, kao Skarlet O’Hare iz “Prohujalo s vihorom”.

Sergej je zamerio što ova takmičarka nije dobila peticu jer on smatra da ja ona pevala primereno svojim godinama i da je to bilo za čistu peticu.

* Amina Hankić – Jesen u meni – (Parni valjak) – 4

Ponovo je izostao glas Goce Tržan.

Sergej je naveo da je ova takmičarka bila bolja u prošlom krugu.

* Sergej Pajić – Ne zovi mama doktora – (Prljavo kazalište) – 5

Žiri je skakao i igrao tokom ovog nastupa.

Goca je naglasila da se Sergej popravio pevački za 300 posto u odnosu na prošli krug.

* Anđela Miljković – See you again – (Wiz Khalifa) – 5

“U odnosu na prošli krug takmičenja ti si nama pokazala svoje stvarno veliko umeće i taj prelepi falset i dole i tačno si nas vodila kroz pesmu do kraja”, pohvalio je Sale.

* Darija Zlatić – Tražim – (Tijana Bogićević) – 5

Još jedna petica za večeras.

“Ovo je bilo lepo i emotivno. Ti imaš predivnu boju glasa i pevaš super”, pohvalio je Sergej takmičarku.

Leontini se dopao izbor pesme.

* Luka Utvić – Noć mi te duguje – (Zdravko Čolić) – 4

Jelena Tomašević je sada ostala dole, koja je priznala da je na nju došao red da ostane dole.

Goca je takmičaru skrenula pažnju da je on mlad za ovu pesmu.

“Ovo je za nekoga ko se napio, ko je tugovao. Ti si mlad za ovu pesmu. Kako u dečijem šou da peva “Ja pijan…”. Nije ovo sunce pesma za tebe. Drhti ti glas, jako si muzikalan”, rekla je Goca.

* Lara Božinović – Plava ptica – (JDP) – 4

Laru ima osam godina, a publika je zapamtila kao ”ministarku” koja je u prethodnom krugu otkrila kakve će promene u zemlji uvesti

Leontina se obradovala i naglasila da je uvek srećna kada neko dete otpeva jednu tako emotivnu pesmu.

“Ja volim kad nama male devojčicve pevaju nežne i osećajne pesme, pa mi u tom malom i nežnom glasiću prepoznamo želju da se bude velik. To je bilo jako lepo. Spremi se za baraž i želim ti da prođeš u sledeći krug”, kazala je Leontina.

Lara je imala nešto da kaže, a Marijana joj je to dozvolila.

“Ja želim da čestitam rođendan mom tati i da se zahvalimm gospodinu Sanji Iliću koji mi je obezbedio matricu”, rekla je Lara.

* Tatjana Savatić – No – (Meghan Trainor) – 4

Leontina ovog puta jedina nije glasala.

Goci se više svideo prošli nastup ove takmičarke.

* Petra Blagojević – Svet tuge – (Negativ) – 3

“Šta se tebi desilo”, bila je u šoku Goca Tržan.

I Jelena Tomašević je primetila da nešto nije bilo kako treba i navela je da je verovatno Petra loše čula matricu.



“Ti si od početka do van tonaliteta, a prošli put si bila savršena. Ali moraš da znaš da se ovo dešava i nama, nekad”, rekla je Jelena.

* Sara Asanović – E ritorno da te – (Laura Pausini) – 5

“Ovo je prvi put da čujem ovu pesmu u “Pinkovim zvezdicama” i otpevala si je divno”, prokomentarisala je Jelena.

“Čarobno si pevala”, usledeo je kompliment i od Saleta.

Sara je na scenu Pinkovih zvezdica donela duh pravog Sanrema.

“Zato jesam stroga i jesam Grdana jer imamo tebe kao reper, imamo malu Jovanu kao reper koja ima pet godina. Ne možemo da pustimo da neko prođe zato što je sladak i peva tako slatku dečju pesmu. Ne može! Može da se peva sjajno iako ste ovako mali. Veliki aplauz”, rekla je Goca.

A onda je krenuo baraž…

Nakon baraža dalje su prošli: Tatjana Savatić, Lara Božinović, Petra Blagojević i Luka Utvić.