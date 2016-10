Dejan Matić za SCANDAL!: Kritika ume da izazove ljutnju, patnju i suze!

U ekskluzivnom intervjuu za SCANDAL! Dejan Matić kaže da je karijeru gradio polako, ali sigurno. Nema neostvarenih želja što se muzike tiče i zadovoljan je svojim dosadašnjim radom i angažmanom, a siguran je da je dobra pesma pokretač svakog uspeha!

“Uvek sam gledao da nađem adekvatnu pesmu, trudio se da prepoznam prave stvari i kvalitet. U tome sam i uspeo, jer se moje pesme dugo slušaju i smatram da će uvek trajati kod publike, jer publika zna i te kako da prepozna prave vrednosti. Nekad se dešavaju i spontane stvari, pa iz svega toga nastane kvalitetna pesma i dobar hit.”

Kakve su reakcije na duet sa Romanom Panić?

“Reakcije tek očekujem, jer treba da se uradi spot i da se održi promocija u Beogradu, to nam je plan. Inače, za sada su utisci odlični, a ja očekujem samo još bolje, da se i medijski isprati, da bude adekvatan spot koji pripremamo. Nisam još nijednu negativnu reakciju čuo za našu pesmu.”

Kako je došlo do ideje da snimite duetsku pesmu?

“Ja sam tu pesmu čuo pre 5-6 godina. Mare i ja smo izuzetno dobri prijatelji i sve što on radi, ja čujem među prvima, mislim, u užem krugu ljudi… Tako smo „ostavili“ i tu pesmu za neke buduće dane i svi se složili da mora biti duet.”

Zašto baš Romana?

“Romana je čula pesmu kod Mareta u studiju i jako joj se dopala. Vrlo brzo smo se dogovorili da bi mogli da je otpevamo i čujemo kako će nam se glasovi složiti. Zaista se sve poklopilo kako treba i sada pesma kreće u svoj život.”

A što se tiče tvojih pesama, koja se najviše traži po kafanama?

“Otkako sam prvi put kročio na scenu, trudio sam se da zajedno sa saradnicima radim pesme koje će da traju i drago mi je što smo u tome i uspeli. Drago mi je što se sada vraćaju moje starije pesme. Sada žive kao da su tek snimljene. Trenutno je veliki hit i pesma Ona je moja, redovno je pevam po nastupima. Kako vreme odmiče, mislim da sam napravio jedan krug i da mogu da se pohvalim sa sigurno 70 pesama, što je složićete se, solidan broj.”

Planiraš li možda da snimiš duetsku pesmu sa bratom?

“Uvek kažem, kada je dobra pesma tu, dueti su mogući. Kad se desi dobra pesma biće i dueta.”

Da li možeš da predosetiš dobre ili loše životne stvari koje se događaju Saletu? Ima li zaista duhovne povezanosti i osećaja među vama?

“Mogu da kažem da imam vrlo izraženu intuiciju i da mnoge stvari nepogrešivo procenjujem. U poslednje vreme jako dobro osetim i koja će pesma biti hit. Dešavalo se da kada krenem da pozovem Saleta, u istom trenutku pozove i on mene. A što se tiče blizanačke povezanosti i svedočenja o tome da je npr. jednog boleo zub u isto vreme kad i drugog (smeh), to ne mogu da vam potvrdim na osnovu svog iskustva.”

Da li te nekad žena savetuje prilikom odabira pesama?

“Volim da dragim ljudima i onima od poverenja i čije mišljenje cenim pustim pesmu i čujem kakav im je utisak. Naravno da moja supruga učestvuje, ali ne želi mnogo da se meša.”

Kako gledate na situaciju što je Šaban otišao iz Zvezda Granda u Pinkove zvezde?

“Čuo sam za to, možda pre nekih pet dana, ali nisam ulazio u razloge.”

Da li bi ti prihvatio žiriranje u Zvezdama Granda?

“To je vrlo odgovorna uloga. Ja sam već bio u žiriju 4-5 puta kao gost tokom pojedinih emisija. Mislim da bih mogao da prihvatim poziv stalnog člana žirija. Međutim, možda takmičarima i ne bi baš prijalo sve što kažem jer sam iskren i direktan. Dok nekoga hvališ, sve je okej, a čim nekome kažeš kritiku, to su suze, ljutnja i patnja.”

Ko je po tvom mišljenju najsuroviji kada pričamo o iskrenosti?

“Apsolutno je to Bosanac. On je vrlo realan čovek, mi smo svi pevači, a Dragan Stojković Bosanac je producent i on je najkompetentniji. Prvi sam ja dosta naučio o producentskom poslu i to zahvaljujući upravo Bosancu.Ko god bude slušao i prihvatao njegove savete daleko će dogurati. To govorim iz ličnog iskustva. Sigurno je takođe da nijedan član žirija nikome ne želi zlo. Sve što oni kažu to je za dobro kandidata. Jer kad je već kročio na Grandovu scenu, mora i da se održi na njoj, a to znači da treba da prihvati i kritike.”

Dakle, može se reći da je Bosanac bio taličan za tvoju karijeru?

“Prvi put kada sam ušao u studio, producirao me je Bosanac. Mislio sam da ću moći u jednom trenutku da „prospem“ sve što znam i umem i tehnički i u svakom drugom pevačkom smislu da bih se dokazao Bosancu, a onda mi je on rekao Mali, ručnu povuci! Lagano i apsolutno sam sledio sve njegove savete. Drugi čovek koji je mnogo doprineo mom muzičkom životu i stvaranju je Zlaja Timotić.”

Koji saveti od njih su ti ostali urezani iz tog perioda?

“To sve zavisi od pesme, načina izvođenja i pevanja. Bosanac i Zlaja Timotić jako obraćaju pažnju na dikciju, da se ne gutaju slova… To su neke stvari na koje i dan-danas obraćam pažnju. Recimo, skoro sam bio kod drugara, pratili smo Zvezde Granda i za svakog pevača sam rekao šta će mu na kraju reći Bosanac. Eto, toliko ga dobro poznajem.”

Kako komentarišeš žiriranje Ane Bekute? Je l’ bi mogla da bude malo žustrija u davanju komentara?

“Nema potrebe da bude žustrija, to je ona. Mislim da kada bi bila žustrija, to ne bi bilo prirodno. Ona kaže sve što ima, objasni sa merom i nema potrebu za strogoćom i žustrim rečima. Uz njenu ličnost ne ide takva energija i kada bi se tako ponela bila bi neautentična.”

A Aca Lukas?

“Aca je šmekerica i čovek koji je iskren i direktan. Nijedne sekunda se nije promenio u odnosu na svoje početke i takav je i u žiriju.”

Misliš li da se Aca ne obazire na kometare i tuđa mišljenja?

“On čovek kaže svoje mišljenje, baš ga briga šta će kolege i ljudi reći sa strane. To je upravo jedan parametar i pokazatelj zbog čega je on ovoliko uspešan, jednostavno, to je Aca Lukas.”

Zorica Brunclik je takođe otišla na Pink. Kakvo mišljenje imaš o njoj?

“Zoricu poznajem privatno i veoma poštujem njen rad. Kemiša, takođe, veoma poštujem i on je jedan od najkompletnijih muzičara naše estrade. Njih dvoje dokaz su da kvalitet uvek mora da ispliva! Ne bi bili toliko dugo na sceni da nisu kvalitetni. Pola veka je Zorica na estradi i to je zaista veliki uspeh.”

I Zorica Brunclik i Šaban su vrhunski pevači, sa kim od njih dvoje bi radije snimio duet?

“Oboje su vrhunski pevači. Ali duete bih s njima snimio samo ako imamo dobru pesmu, inače ne!”

Da li je teško održavati karijeru na relaciji Beograd – Beč?

“Nije! Zašto bi bilo?! Sastavni deo mog posla su putovanja. Šta više, boravak u Beču mi olakšava život. Kada smo u Beču, to je za mene pravi odmor jer se izolujem od telefona i posvetim se porodici.”

S obzirom da si često na relaciji Beč-Beograd, da li se tamo družiš sa Draganom Mirković?

“Mi smo kolege i uzajamno se uvažavamo. Kod Dragane na televiziji DM SAT rado gostujem. Obaveze mi ne dozvoljavaju da se često srećemo i družimo, ali kada se desi prilika, bude nam lepo. Sa Draganom sam u odličnim odnosima. Uvek mi se javi kad snimim neku novu pesmu i kaže mi utiske. Ona je iskrena dama.”

Kako najviše voliš da provodiš slobodno vreme? Gde se najčešće opuštaš i sa kim?

“Trudim se da se tokom slobodnih dana apsolutno prepustim porodici i da ispunim sve želje mojih i Jeleninih dečaka.”

Kako se tvoja supruga uklapa u sve one teškoće muzičkog života na estradi?

“Ovaj posao je vrlo zahtevan. Mi smo se družili sedam godina pre zabavljanja i nismo ni slutili da ćemo se zabavljati i imati dva dečaka. Žena mi je super, poštujemo se i volimo, to je najbitnije. Ušla je u taj, neki drugi svet, koji je njoj bio nepoznat i apsolutno me dobro prati.”

Znači ne planirate da se zaustavite na dva deteta?

“Ne! Biće još dece.”

Po tvom mišljenju, koje stvari treba da se neguju kako bi brak bio idealan?

“Mislim da u svakoj porodici treba da bude razumevanja, kompromisa i ljubavi. To je garantovan uspeh i dugog braka i zajedničkog života i vaspitanja dece.”

Znači da u vašem braku uopšte nema ljubomore?

“Nema! Čovek sam koji je apsolutno posvećen porodici i svaki slobodan trenutak provodim sa njima. Igramo se, veselimo, smejemo. U potpunosti se prepustim njima, pa deca onda sa mnom rade šta god hoće, skaču po meni, luduju, radujemo se, pevamo i sviramo klavir. (smeh)”