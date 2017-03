Darko Lazić: Pojma nemam kada sam izgubio nevinost!

Darko Lazić bez dlake na jeziku odgovarao je na škakljiva pitanja u intervjuu za portal pink.rs.

Pevač je na samom početku šokirao odgovor na pitanje kada je izgubio nevinost.

“Jaoj, ne sećam se! Mislim da je to bilo u mojoj četrnaestoj, petnaestoj godini. Stvarno nemam pojma ni sa kim, a ni gde, ali znam da je bilo u petnaestoj godini. Nemam pojma koja je devojka u pitanju. Žene to valjda pamte, kod muškaraca je to drugačije”, priznao je Darko.

A onda je i naveo svoj najveći porok:

“Volim da popijem, bez laži, bez prevare. To svako u ovom poslu voli, to je normalno. I Ana voli da popije, kao i svi mi kad se veselimo. Ne preterujem, ali volim”.