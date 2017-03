Dara prekinula rat koji traje godinama: Evo zašto su ona i Željko Šašić u svađi (video)

Folk pevačica Dara Bubamara, poznata je po svom oštrom jeziku, ali ovog puta je sve iznenadila izjavom o kolegi Željku šašiću.

Dobro je poznato da se ovo dvoje kolega putem medija prepucavaju godinama, te su zbog toga svi očekivali žestoke svađe u “Pinkovim zvezdama” kada se on pojavio kao gostujući član žirija. Ipak, do većih svađa nije došlo, a Dara je u “Premijeri” vrlo blago kometarisala Šašića, što je veoma iznenadilo gledaoce.

“Samo sam mu rekla da je nekada bio dobar dečko, a onda je krenuo zadnjih pet godina da me proziva. Pitala sam ga zašto je to radio kada sam ga gotivila. Onda se on meni izvinio. Verovatno će to biti prikazano kao da smo se raspravljali. Nismo, u principu. Što ne znači da nećemo ubuduće. Moram da kažem da sada uživam u Pinkovim zvezdama”, istakla je Bubamara u “Pinkovoj” emisiji.