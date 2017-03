Dara pobesnela: Navijači napali košarkaša zbog veze sa 13 godina starijom pevačicom!

Dara Bubamara (40) stala je u zaštitu svog dečka Duška Bunića (27), koga su proteklog vikenda na košarkaškoj utakmici između Partizana i Krke navijači crno-belih izvređali zbog veze s pevačicom.

Temperamentna Novosađanka rešila je da im uzvrati istom merom! Pevačica iz Dubaija, gde uživa na odmoru, poručuje da navijači ne mogu da naškode njenoj ljubavi sa 13 godina mlađim sportistom.

“Hoće li me ti navijači ostaviti na miru?! To što sam pevačica ne znači da sam žena lakog morala! Ne znam više šta hoće ljubomorni ljudi od mene?! Nekima kao da nije dosta što su me uvlačili u razne afere. Kome smeta jaka i uspešna Dara Bubamara?! Otkad sam u vezi s Duškom, meni cvetaju ruže, a mislim da je i njemu sad bolje na terenu. Nas dvoje se volimo i uživamo u svakom novom danu i ne znam šta to ima kome da smeta. Duško je profesionalac u sportu i odreagovao je kako treba. Njemu je to sve smešno, kao i meni. Psi laju, karavani prolaze. Šta imam ja kome da se pravdam?!”, kaže Dara.

Pevačica tvrdi da prozivke ne shvata kao neslanu šalu.

“I šala nekad ima svoje granice. Moja parola je – ne diraj me, ne diram te. Ljudima očigledno smeta to što sam srećna, voljena i ispunjena žena. Uskoro se vraćam u Srbiju i nastavljam da radim i punim klubove, a oni, ako nemaju pametnijeg posla, neka se bave mojim likom i delom, a dečka neka mi ne diraju”, kaže Bubamara.