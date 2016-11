Dara o novoj porno aferi: Ovo je prevršilo svaku meru! Ucenjuju me i traže mi 50.000 evra!

Pevačica Dara Bubamara prolazi kroz pakao zbog poruka i fotografija kojima je ucenjuju od početka godine!

Ona za Kurir tvrdi da poruke u kojima se s nepoznatim muškarcima dopisuje na temu seksa nisu njene i da više ne zna šta da radi, pa će se na kraju obratiti policiji.

“Ovo je prevršilo svaku meru! Ne mogu normalno da živim, ne mogu mirno da spavam od svih tih anonimnih poziva u kojima mi prete i ucenjjuju me kojekakvim eksplicitnim porukama. Tvrde da sam to ja pisala, traže mi novac, pedeset hiljada evra, a pošto neću da im dam, onda to prosleđuju medijima”, tvrdi Dara.

Ona tvrdi da nije akter poslednje porno-afere.

“Da jesam, odgovorila bih na njihove ucene, ne bih ovo sebi dozvolila. Da moj sin sve ovo sutra vidi i pročita?! Mnogo sam razočarana, to utiče na moju karijeru, na moj privatan život, ali i na moje zdravlje. Jedino što mi je ostalo da uradim je da sve ovo prijavim višim organima i da već jednom prekinem začarani krug ove užasne torture”, zaključuje Dara Kurir, prenosi alo.rs.