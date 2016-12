Dara nakon operacije poručila Aleksandri: Mnogo mi nedostaje, šaljem joj poljupce i jedva čekam da pijemo kafu!

Pevačica Dara Bubamara je pre pet dana izašla iz bolnice, gde je boravila zbog operacije slepog creva, a sada se nalazi na kućnom lečenju.

U teškim trenucima dok je ležala u bolničkom krevetu, na Daru nisu zaboravile kolege, koje su je svakodnevno zvale da provere kako se oseća.

“Moram da budem realna i da kažem da su me svakodnevno zvali da vide kako sam i da li je sve u redu. Nisam očekivala da će se toliko njih javiti, ali to dokazuje da su pevači ljudi i da uvek možeš da se osloniš na njih. Meni je iskreno drago da je tako i jedva čekam da sa njima odem na piće”, priča Bubamara.

“Svakoj osobi zdravlje je najbitnije na svetu, pa tako i meni. Kada sam pre nekoliko dana dobila jake bolove u stomaku, veoma sam se uplašila. Bukvalno nisam mogla da se krećem. Nisam znala šta je razlog i bila sam u velikom strahu da će mi se nešto ozbiljno desiti. Odmah sam otišla kod lekara i oni su konstatovali da imam problem sa slepim crevom i da hitno moram na operaciju. Bolovi su bili jaki, a ja sam samo molila boga da se nešto ne zakomplikuje. Nisam mogla da verujem da posle toliko udaraca koje sam dobila ove godine sada imam i problem sa zdravljem”, započinje svoju priču Dara.

“Lekari su me smestili u operacionu salu, a ja nikome nisam želela da javljam šta se dešava. Sa mnom je bila prijateljica, koju sam zamolila da sačeka da se sve završi. Kada su me probudili iz anestezije, ja sam se samo zahvaljivala bogu što je sve prošlo kako treba i što sam živa i zdrava. Tek tada sam pozvala članove porodice da im javim šta se desilo i da je sve prošlo kako treba. Iskrena da budem, tih dana sam se baš izolovala od okoline, nisam želela da me iko posećuje”, kaže Dara.

Pevačica je želela da bude sama jer je smatrala da je to najbolje za nju, ali je to vreme iskoristila da razmisli o svemu što joj se dešavalo u životu.

“Ležala sam u krevetu i dosta razmišljala kako sam uspela lavovski da iznesem sve loše stvari koje su mi se dešavale u proteklih godinu dana, pa i ovu operaciju. Bilo je dosta toga, prvo skandal sa provokativnim fotografijama, potom razvod, pa udarci ljudi za koje sam smatrala da su mi prijatelji, ali sam iz svega toga izašla jača. Uspela sam da nasmejana nastupam i da idem dalje u životu. Nije mi bilo lako da sve sama izguram, dešavalo se svašta, ali sam iz svake situacije gledala da izađem bez ijedne ogrebotine”, zaključuje pevačica.

Nakon što je Aleksandra Radović napustila žiri Pinkovih zvezda zbog toga što je na mestu Dare Bubamare sedela Maja Nikolić, pevačica poručuje da jedva čeka da se sretne sa svojom rivalkom iz tog šou programa.

“Neka nam se Aleksandra ne sekira, vraćam se brzo, samo da se oporavim i tu sam da se družimo. Mnogo mi nedostaje i sa nestrpljenjem iščekujem trenutak da je ugledam. Šaljem joj poljupce i jedva čekam da zajedno pijemo kafu”, kaže Dara Bubamara.