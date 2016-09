Uvek spreman za saradnju: Đani Trajković bi pevao na gej paradi, ali pod ovim uslovima!

U srpskoj prestonici juče je održana još jedna “Parada ponosa” na kojoj su nastupile pevačice Bojana Stamenov, Nataša Bekvalac i Marina Perazić, a kako stvari stoje, sledeće godine bi na ovoj manifestaciji mogao da zapeva i folk pevač Radiša Trajković Đani. Naravno, ukoliko se ispune njegovi uslovi.

“Ma, pevao bih na gej paradi ako lepo plate, što da ne održim koncert kao Nataša Bekvalac i Marina Perazić. Ali, moraju lepo da se otvore. Ni kod babe nema džabe”, otkriva Đani svoje uslove i dodaje da nema ništa protiv ljudi koji su homoseksualne orjentacije.

“Nemam ja ništa protiv njih. Sigurno ih ima i među mojom publikom. Kada bih rekao da mi homoseksualci smetaju, ispalo bi kao da ne volim ljude koji podržavaju mene i moju muziku. Majke mi, stvarno su mi okej oni. Svi pričaju da je gej okej, pa što i meni da ne bude tako. Valjda treba da idemo u Evropu, a to je tamo jako bitno”, zaključuje on, prenosi Informer.

Pevaču nije baš najjasnije za šta se to predstavnici LGBT populacije zalažu, ali zna šta to propagiraju.

“Neka se vole ljudi, šta ima veze za šta se zalažu. Ne diram ja njih, ne diraju oni mene. Neka šire ljubav, to je super. Ne razumem se ja baš u sve to, ali znam da oni propagiraju ljubav. Kad sam ja u pitanju, neke lepe mame i matorke mi dobro dođu. Znate kako kažu, nemam ništa protiv da ima što više tih gejeva, jer će onda biti puno slobodnih žena za mene. Svako radi ono što voli”, završava Đani, koji dodaje da do sada nije nastupao samo na sahranama.