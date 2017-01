Đani ne može bez žena i piva: Slađu varam tri puta dnevno, to je moderno!

Radiša Trajković Ðani dočekao je svojih pet minuta. On je trenutno, što priznaju i njegove kolege, najveća zvezda među narodnjacima. I to zahvaljujući Egzitu. Jer, da nije bilo ankete u kojoj ga je publika izabrala za pevača kog želi da vide na čuvenom festivalu, ko zna da li bi se vinuo u ovolike visine.

“Ozbiljno se spremam za Egzit! Organizatori su me ponizili, kao ko je taj Ðani, ali se onda uključila moja armija fanova, pa su se prepali. Videli su s kim imaju posla. Ako su mogli Zvonko Bogdan i Šaban Bajramović da pevaju tamo, mogu i ja. Pa, ja ću biti Tito na Egzitu”, kaže Đani za Kurir Stars.

Na priče da vara ženu Slađu, Đani odgovara:

“Varam je tri puta dnevno. Šta ima veze, pa to je danas moderno. Brak čuvam, a kre*em sa strane”.

I to tako javno priznaješ?

“Pa i ona zna da bez žene i piva ne mogu. Bilo bi ružno da kažem da je nisam prevario kad jesam. Ja sam, ljudi, pravi Balkanac! Znam da se te žene posle zaljube u mene, ali ne mogu da sedim na deset stolica. Moja jedina stolica je Slađana Trajković”.

Priča se i da se drogiraš.

“Kocka i droga su dno dna. Ja to znam. Probao sam i jedno i drugo. Od droge nisam imao nikakav osećaj, čak sam bio miran kao beba. Zamislite mene ovako hiperaktivnog u tom stanju. Ljudi su me pitali šta mi je, a ja nisam znao šta da im kažem. Je.o mi pas majku, koji sam ku.ac probao. Probao sam i travke i sva čuda, kako nisam crko, je.o me ko mi dao. Iglu nisam probao i nisam se karao u bulju. Da mi se droga svidela, nastavio bih da je uzimam, ali pošto nije, batalio sam je”.

Jesi li vratio dugove?

“Još mi je malo ostalo. Oko 100.000 evra. Vratiću i to”.

Šta dalje planiraš?

“Da se skinem go i da se slikam za neki časopis. Imam šta da pokažem!”