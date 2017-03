Đani doživeo saobraćajnu nesreću u Crnoj Gori!

Radiša Trajković Đani doživeo je saobraćajnu nezgodu na putu od hotela ka aerodromu, u tunelu između Kotora i Tivta, saznaje pink.rs.

“Sve se desilo bukvalno pre nekih pola sata. Nije Đani vozio, nego, kako sam čuo, organizatori koncerta koji su se ponudili da ga isprate i odvezu do aerodroma. Vozač koji je išao iza njih čačkao je telefon, pa se svom snagom zakucao u zadnji deo džipa u kojem je bio Đani”, otkriva izvor i dodaje da su na lice mesta odmah stigli pripadnici saobraćajne policije i vozilo Hitne pomoći.

Đani je potvrdio ove navode ali nije imao vremena za prepričavanje ovog događaja, budući da je morao da se ukrca u avion.

“Ma, ništa to nije bilo strašno, šta vam je. Lik je kuckao poruke, pa nije stigao da zakoči i samo nas je čuknuo otpozadi, polomio far. Baš ništa strašno. Saobraćajci i Hitna pomoć morali su da dođu po službenoj dužnosti, ne znam, neko ih je pozvao sa ulice. Ja sam odmah prešao u drugi auto i nastavio ka aerodromu, jer sam stvarno žurio. Smrt me je čekala u tunelu, ali eto, ja uvek pobegnem od svega od čega treba”, uz osmeh se našalio Đani i dodao:

“Izvinite sad, nemam vremena da pričam, moram u avion. Sve je okej, ništa ne brinite”, kratko je rekao vidno raspoloženi Đani i prekinuo vezu.