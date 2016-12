Daleko od estrade, scene i novinara: Ovako danas živi Katarina Rašić (foto)

Pevačica Katarina Sotirović Rašić, koja je udata za košarkaša Aleksandra Rašića, svoju muzičku karijeru započela je 1997. godine, a 2000. godine postala je članica “Koktel benda” sa kojim postiže i najveću popularnost.

Sa njima je snimila tri albuma, a beleži i veliki broj nastupa po festivalima.

Svoju solo karijeru je započela 2005. godine nastupom na festivalima u Herceg Novom i Vrnjačkoj Banju, a 2007. godine izdaje i svoj prvi solo album “Devojka za udaju”.

Danas, Katarina živi daleko od estrade i muzičke scene…

“Estrada i scena mi ne nedostaju, ali sam se uželela pevanja i kontakta sa publikom. Verujem da ću kada rodim još jedno dete i ona malo porastu, moći više da se posvetim muzici. Saša i ja želimo da proširimo porodicu i radimo na tome. Do tada ću s vremena na vreme snimati singlove”, rekla je ranije za Novosti Katarina, da bi nedavno postala po drugi put mama.

Katarina sa Aleksandrom ima ćerku Juliju i sina Davida.

“U Beograd sam stigla sa decom, a Saša je ostao u Turskoj da završi sezonu, ima još samo dve utakmice. Trenutno sam rastrzana na sto strana jer me je sačekala gomila obaveza koje sam morala da obavim. Užurbano sam vadila zdravstvene knjižice za sebe i decu, ali i odrađivala brojne administrativne poslove koji me sačekaju svake godine kada dođem kući. Osim toga, morala sam da odvojim vreme za preglede kod pedijatra, kao i vakcine za decu, majke znaju kako to ide. Taman završim nešto za prvo dete, dođe drugo na red i tako u krug. U Ankari mi je bilo mnogo mirnije, nisam imala specijalnih obaveza koje imam ovde u Srbiji”, rekla je nedavno za Story Rašićeva.