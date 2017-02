Da ovu ženu bokser nije oteo sa bine, Lepa Brena nikada ne bi postala jedna od najpopularnijih pevačica! (video)

Spasa Mečanin je pevačica koju je zamenila Lepa Brena u grupi Slatki greh. Ona danas živi u Banatskom Aranđelovu, preziva se Nikolić i ima 63 godine.

Spasa se seća i prvog susreta s Lepom Brenom, koja je došla na njen nastup pre nego što ju je zamenila u grupi.

“Bila je punačka, to sam prvo zapazila, ali i simpatična. Pitala me je da li bi konobari mogli da nameste sto blizu bine za nju i njeno društvo. Kad je videla kako sam ja stala na scenu, prokomentarisala je: A tek kad ja stanem tako!. Pa to nikad neću zaboraviti”, priča za Kurir Spasa kroz smeh i tvrdi da ne može odgovoriti na pitanje ko bolje peva, ona ili Brena.

“Postoje pesme koje bih sigurno ja bolje otpevala, ali i one u kojim bi ona dominirala. Što se tiče njenih hitova, evo, ne mogu da se setim nijednog koji mi se sviđa”, rekla je.

Spasa je možda najzaslužnija za to što je Lepa Brena danas tu gde jeste, jer da njen život nije imao splet čudnih okolnosti verovatno bi ona bila ta koja bi stekla neverovatnu popularnost.

Umesto pevačke karijere Spasa je odlučila da se uda, a tadanji dečko Mališa koji je bio bokser bukvalno ju je oteo sa bine. Bend u kojem je pevala tada se zvao Lira šou, a na njegovom čelu bio je Saša Popović.

Po Spasinom nestanku pojavila se Lepa Brena,a onda je Lira šou postao Slatki greh.