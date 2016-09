Da nije vas ne bi bilo ni mene: Ovako se Sandra Afrika zahvalila vernim fanovima! (foto)

Blizimo se brojci od 400.000 pratilaca ovde na Instagramu. Na zvanicnoj facebook stranici, Vas je cak 480.000! U sustini, zelim da Vam se zahvalim na svoj podrsci svih ovih 9 godina! 😘 Da nije Vas ne bi bilo ni mene. Ostala sam dosledna svom pravcu, cilju koji sam zacrtala i koji sam, hajde da kazem delimicno ostvarila. Sve sto radim i u sta sam ulagala, znate da je showbizz i moja karijera. Ulagala sam u nesto sto se i Vama dopada. Znam da postoje i oni koji me ne vole, ali Boze moj, ravnodusnost je ipak nesto najgore. Sandra Afrika jeste brend. A taj brend neguje hiljade i hiljade ljudi. Hvala Vam svima. Nastojacu da svoje projekte uvek podizem na visi nivo, ukoliko je to u mojoj moci. Pomno pratim sve sto pisete i sta biste voleli da cujete od mene. Tezak je bio put dovde, gde sam sada. Ici putem poplocanim uvredama i konstantnim umanjivanjem nije bilo jednostavno. Ali kao borac, pokazala sam da su stereotipi ponekad samo imaginarnost. 400.000 puta Vas ljubim. Ostanite uz mene, jer Vam uveliko spremam nova iznenadjenja. ❤️❤️❤️

A photo posted by Sandra Afrika (@sandraafrika) on Sep 19, 2016 at 10:24am PDT