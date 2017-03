Da li ste znali: Šaban je Gocu oženio dok je bila maloletna, a ona je njemu kasnije “podvalila” razvod!

Kralj narodne muzike i član žirija muzičkog takmičenja ”Pinkove zvezde”, Šaban Šaulić od trenutka kada se pojavio na domaćoj javnoj sceni, ništa nije krio ni od medija ni od svojih fanova.

Ipak, postoje stvari o kojima Šaban nije mnogo govorio, a prate ga gotovo ceo život.

Naime, kralj narodne muzike osvojio je svoju sadašnju suprugu Gordanu Šaulić svojim šarmom i moćnim glasom i to u periodu kada je bila izuzetno mlada. Kada je Šaban odlučio da oženi svoju izabranicu, ona još uvek nije bila punoletna, pa je iz tih razloga morao da potpiše dokumenta kojima je u potpunosti odgovoran za nju.

Gordana je njemu jednom prilikom dala Šabanu da potpiše sporazumni razvod iako on to nije znao. Njegovoj ženi smetala je činjenica što je kralj narodne muzike u to vreme gotovo svako veče bio na svirci ili na turnejama. Tek sutradan, kada je Goca pokupila svoje stvari i napustila njihov zajednički dom, Šaulić je shvatio da je potpisao razvod.

Međutim, oni su svoj brak sklopili samo nešto više od mesec dana nakon razvoda. Član žirija emisije ”Pinkove zvezde” ne krije da je njegova supruga stub njihove porodice.

Zanimljivo je da Šaban ne voli da nosi bilo kakvu odeću u braon boji, a ukoliko ga u javnosti vidite u istoj, to je zbog toga što Šaulić gotovo nikada ne bira svoje odevne kombinacije već je za to zadužena upravo njegova supruga Goca.