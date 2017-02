Da li ste znali: Aco i Biljana Pejović venčali su se posle samo 7 dana zabavljanja!

Aco Pejović oženio se vrlo mlad.

Svoju suprugu Biljanu je ukrao sa mature posle samo sedam dana zabavljanja, a danas posle više od dve decenije braka imaju troje dece.

“Imao sam više sreće nego pameti. Ja sam do te godine prošao mnogo toga što možda moja generacija tada nije. Putovanja, nagledao se svega i svačega i onda sam u tim godinama poželeo da imam nešto pored sebe nekoga ko će da me voli. Mi smo sedam dana bili zajedno i uzeli se i evo već 20 i kusur godina smo zajedno. Mi smo sve ove godine jedno drugo upoznavali, i nikada se nismo pokajali”, rekao je pevač u emisiji “Ja to tako”.