Da li ova pevačica ima ubedljivo najveće grudi na našoj estradi? (foto)

Folk pevačica Indira Aradinović Indi velikim poprsjem opčinila je svoje obožavaoce i nadmašila sve svoje koleginice na domaćoj sceni.

Njene grudi su i ranije bile velike, ali sada bi se moglo reći da je preterala.

Očigledno je da je u pitanju još jedna operacija kojom je uvećala svoje grudi, ili je trik kojim se služi toliko dobar.

Svesna da one privlače pažnju, pevačica ih u svakoj mogućoj prilici ističe i ne obazire se na komentare da su za njih odgovorne plasične operacije.

Jasno je da njima dobija veliki plus kod muškaraca, ali da li će joj one doneti i veći broj tezgi i plus u novčaniku ostaje da vidimo.