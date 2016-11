Da li je Aleksandri veza sa Filipom pomogla u karijeri? Evo šta kaže Perućica…

Od kada se Ljuba Perućica razišao sa Aleksandrom Prijović, ni jedan razgovor sa njim, kako kaže, ne može da prođe bez novinarskog pitanja o bivšoj ljubavi. Pevač kaže da mu takva pitanja uopšte ne prijaju.

“Kad se sve to sa Aleksandrom završilo, počela su pitanja kako je jedno, pa kako je drugo, pa se to prolongiralo. Nastavili su da pišu i dalje, vode računa šta ko radi”, ispričao je on u emisiji “Nedeljno popodne kod Lee Kiš” i objasnio da mu pitanja u vezi sa Aleksandrom ne prijaju, jer su odavno raskinuli, kao ni pitanje da li ju je preboleo.

“Nisam imao šta da prebolim zato što se ta naša veza neki duži period razvlačila, pa kad je došlo do prekida, već smo oboje bili spremni“, rekao je pevač i dodao:

“Ja mislim da sada nijedan intervju ne može da prođe bez pitanja “da li se ti čuješ sa Aleksandrom, u kakvim ste odnosima”. Meni je stvarno malo dosadilo da me ispituju i povezuju sa njom. Mislim da je to prošlo i da nema potrebe da se vraćamo na to. Dok je trajalo bilo je super. Svako ide svojim putem i to je to. Drago mi je što je njoj svaka pesma hit i što ide u dobrom pravcu”, otvoreno je priznao Ljuba.

Voditeljka ga je zatim pitala da li misli da je Aleksandri izbor novog dečka pomogao u karijeri.

“Ne znam, ona je jednostavno perfektan pevač. Zna šta radi, zna da izabere dobru pesmu i da donese pesmu i ona bi svakako išla uzlaznom putanjom bez obzira na to s kim je u vezi“, rekao je Ljuba.