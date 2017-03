Čuli ste šta Džej kaže, a sada je Adil rešio da progovori: Kada se sve to desilo, ja sam njemu došao na vrata… (video)

Adil Maksutović pohvalio je oca svoje izabranice, Džeja Ramadanovskog, ali samo što se tiče njegovih pesama.

Naime, Adil je naišao na veliku osudu javnosti, ali i članova porodice, zbog toga što je majku svog deteta Anu koja se tek bila porodila pretukao.

Ova priča povlači se već dugo po medijima, Džej je ispričao šta misli o svom zetu, a došlo je vreme i da Adil otkrije svima u kakvim je odnosima sa Džejom.

“Džej je živa legenda što se tiče pesama, a što se našeg odnosa tiče, on ne postoji. On i ja nismo dobri, jer ja neke stvari ne zaboravljam. Kada se sve to desilo, ja sam njemu došao na vrata da mu objasnim o čemu se radi i čemu takvi naslovi. On nije želeo ni da priča sa mnom, ja sam se pomirio sa tim. Ja bih voleo da znam zašto je on povređen, a ne da priča javno. Naravno da ću ja da budem ljut i da se distanciram. Međutim, ja ga ne uskraćujem da bude otac i deda, ja njih vozim kod njega. Kada bi mu se nešto desilo, ja ne bih bio srećan”, rekao je Adil.

