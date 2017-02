Cena slave: Maneken iz Cecinog dobija nepristojne ponude (video)

Aleksandar Petrović iz Niša postao je poznat pošto se pojavio u spotu za pesmu “Nevinost” Cece Ražnatović i da od tada od devojaka dobija nepristojne ponude.

“U pogledima vidim da me prepoznaju. Skoro sam bio u jednom kafiću i video kako me gledaju, primetio sam da su me konobarice i šankerice prepoznale. Malo je čudno ali mi prija”, otkrio je Aleksandar Petrović.

Rekao je da je imao i nepristojne ponude.

“Bilo je nekih sličica, onako slobodnijih, u donjem vešu. Verovatno je sve normalno. Budem zatečen, ali onda kažem hvala na ovakvoj slici”, skroman je Aleksandar, koji se od premijere spota nije video sa Cecom, ali se čuo sa pevačicom preko društvenih mreža.

“Čuli smo se preko Instagrama. Htela je da mi javi da je spot super, da je dobio odlične reakcije i ona je prezadovoljna”, rekao je mladi Petrović.