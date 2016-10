Ceca Ražnatović otkrila kako će proslaviti 30 godina karijere

Svetlana Ceca Ražnatović će 2018. godine proslaviti 30 godina karijere, a za tu priliku planira veliki koncert na Ušću. Pevačica u emisji Premijera pričala o poslovnim planovima, ali i o svojoj deci.

“Ja sam stavila Ušće 3 kao svoju veliku želju. Još uvek je to neizvesno, ali svakako može da se realizuje. Uradila bih još jedan album do tada”, rekla je Ceca.

Ceca je takođe istakla da uskoro planira koncert u Londonu, kao i da joj je rečeno da se više traži karta za njen koncert, nego za Australijan open, pošto dosta Australijanaca dolazi na njen koncert u Londonu.

“Ne mogu biti popularnija od Đokovića nikako, a takav uspeh koji je on postigao, on je najbolji ambasador naše zemlje”, kaže Ceca.

Ona je rekla da svi idu porodično u London i da se i Veljko i Ceca raduju odlasku jer imaju mnogo prijatelja tamo iz škole.

“Najlepši mogući kompliment za mene jer kad publika voli i peva moje pesme. Uvek sam bila slobodna i neposredna i kao devojčica…”, prisetila se Ceca i dodala da je imala amatrska takmičenja na kojima je nastupala.

“Majka mi je uvek govorila da nije važno pobediti, nego da je važno učestovati. Tada mi to nije bilo jasno, ali sada shvatam. Iskustvo je veoma važno”, rekla je pevačica i dodala da je njena ćerka Anastasija veoma stidljiva i da je suprotnost njoj.

“Ona je oduvek bila stidljiva i povučena, a Veljko je potpuno drugačiji! On je otvoren i komunikativan. Anastasija može da bude i pevačica i manekenka i model, samo da pobedimo tu tremu”, rekla je Ceca.

Što se medijskog pritiska na njenu decu tiče, Ceca je veoma revoltirana:

“To je postalo neizdrživo. Ovo što se dešava sa mojom porodicom je potpuno nehumano. Vrtimo se u krug. Ceca, Veljko, Anastasija i sve tako. “Smeta mi laž. Ne mogu da sprečim to nikako, i pokušala sam to i prijateljima da objasnim. Ta moja deca su tek počela da žive. Oni iskaču iz frižidera. Ja to ubedljivo najteže podnosim od svih u porodici. Ne mogu da ih zaštitim i da im pomognem”, rekla je Ceca.

Što se tiče Anastasijine veze sa Milošem Teodosićem, Ceca je rekla da ne želi da bude svojoj deci PR.

“Nikada se nisam mešala u njihove izbore i i sada ću da ćutim. Moja ćerka ne želi da daje izjave na tu temu, ne želi da eksponira svoj privatni život. I ja je skroz podržavam u tome. Tako su i meni radili”, rekla je Ceca.