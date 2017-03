Ceca poručila deci da zbog nje moraju da trpe niske udarce: Anastasija i Veljko nisu mogli da biraju ko će im biti otac, a ko majka

Teret slave poznatih roditelja pogađa njihovu decu koju niko nije pitao da li žele ili ne žele da budu u centru medijske pažnje.

Takav je slučaj i sa Anastasijom i Veljkom, decom Svetlane Cece Ražnatović, najpopularnije domaće pevačice koja dobro zna šta sve ide uz taj epitet.

“Oni su već veliki, ali jako im smeta što su u centru pažnje. Sa njihovih društvenih mreža se skida materijal i objavljuje u medijima. Oni imaju iste društvene mreže koje imaju i sva ostala deca poznatih… Njima smeta sve to, ali oni od rođenja imaju sličan problem. Oni nisu mogli da biraju ko će im biti majka, a ko otac. Ušli su u taj svet od rođenja i pod lupom su javnosti od rođenja. Bilo je situacija kada su baš negodovali, ali ja nisam ništa mogla da uradim, jer to je mašina koja melje”, rekla je Ceca za Blic i dodala da kao majka nema čarobni štapić da to promeni.

“Nema saveta, kažem im da je to tako, to je naš način života. Ja sam vaša majka, moraćete da trpite i niske i podle udarce, i one s leđa. A pisaće se i o lepim stvarima. Sve je to život. Psi laju, karavni prolaze”.