Ceca iskreno: Sve grozote koje sam u životu proživela, priredili su mi muškarci!

Pevačica Ceca Ražnatović je otkrila da li zaista, kako mnogi pričaju, ima zaštitu političara, kao i da li joj prija kada je zovu “srpskom majkom”.

Bez obzira na tračeve, Ceca kaže da je ne štiti bilo koji moćnik, i dodaje da je istina, potpuno drugačija.

“Svako ko nije senilan, ko nema psihičkih problema, može da napravi retrospektivu i da vidi kroz šta sam sve prošla. Neko ko ima zaštitu i ko se oseća kao beli medved ne može da bude četiri meseca u CZ, ne može da bude još osam meseci sa nanogicom u kući, plus milion i po evra klasičnog reketa. Nikada se nisam pravdala niti objašnjavala jer svako ima pravo da misli šta želi. Ljudi koji vam veruju i uvažavaju vas oni će shvatiti i onda kada ništa ne kažete. Vreme je moj najbolji advokat”, izjavila je Ceca u intervjuu za Kurir i dodala da nema grižu savesti i da mirno spava.

Na konstataciju da je ona, ipak, srpska majka, Ražnatovića je uzvratila:

“Ne, nisam. Ja sam majka svojoj deci, ali za mene je to svakako jedan veličanstven kompliment na koji sam ponosna.”

Ceca je takođe priznala i zbog koga je najviše propatila u životu.

“Zasad nemam putera na glavi. Moja nesreća je ta što su se neki ljudi zaigrali. Nikad nisam doživela odmazdu od žena, nikad me žena nije povredila, uvek je to bilo neko muško. Sve grozote koje sam u životu proživela priredili su mi muškarci. Ogromne patnje i udarce sam doživela od njih. E sad, da li su to muškarci u celosti, ja ne znam. Naravno, mislim na ozbiljne životne udarce, a ne na emotivne izbore”, zaključila je Ceca za Kurir.