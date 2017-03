Cakana otkriva tajnu uspešnog braka: Morate da budete ljubomorni i posesivni!

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana već 23 godine uživa u braku sa pravnikom Nebojšom Negićem, ali priznaje da joj je u poslednje vreme postao sumnjiv kada je reč o vernosti.

“Pojela sam sa Nešom, što bi naš narod rekao, nekoliko kilograma soli, ali to nema veze koliko ima karma kada se radi o opstanku braka. Mi smo se našli, prosto imamo zajedničke teme i prijatelje. Mi se više družimo”, kaže pevačica za Alo!

“Bez ljubavi nema opstanka u braku. Morate da budete malo ljubomorni i posesivni, ali da imate svoju individulanost, prijatelje i slatke tajne. To sve nas dvoje imamo, i male flertove, mislim, za njega znam da flertuje, ja to ne radim”, priznaje Cakana, koja ističe da joj je suprug sumnjiv u poslednje vreme jer joj često kupuje poklone.

“Mene Neša zna da odbraduje svakodnevno. Jedno vreme je počeo da mi kupuje šoljice za kafu, a onda sam dobila nervni slom i rekla sam: Ako mi još jednu doneseš, sve ću ih razbiti. Tako da smo mi sami po sebi zabavni. Kada vidim šoljicu za kafu, dobijem nervni slom, a kada mi kaže da mi donosi poklon, ja mu poručim da to ne bude samo šoljica. Iako su stvarno unikatne, nije neki šljam od 200 dinara. Mada, to me je istovremeno zabirnulo”, kaže pevačica.

Ona supruga Nebojšu obraduje na drugačiji način:

“Obično spremim neki dobar ručak i napravim kolač. Obradujem ga sitnicom, makar i čokoladom. Dobro se nosi sa tim slatkišima. Kada bih kao on jela toliko slatkog, imala bih dvadeset kilograma više.”

Cakana kaže da se njih dvoje i dalje zabavljaju poput tinejdžera.

“Mi se opasno zabavljvamo, posvađamo se oko gluposti. Planem za svašta, a on to kulira na svoj način. Pogledamo dobar film i šetamo stalno. Imamo svoja mesta u gradu gde izlazimo”, objašnjava Dragica, a na pitanje da li bi usvojili dete kako bi osvežili brak jer su njihova deca iz prethodnih brakova velika, kaže:

“Nismo za usvajanje deteta, ali uzeli smo jednu macu. Dobila sam je na poklon za rođendan, sa pedigreom je i zove se Mrvica. Vodila sam je na izložbu, dobila je dve nagrade. Sada je mačka naš život oplemenila, potrebno je da imate nekog u životu da vam se mota. Neša je hrani ujutru, a ja po podne, postali smo na neki način mačkari”, otkriva pevačica