Brenina ispovest za SVET o Popoviću, Šabanu, Prijovićki i Miroslavu Iliću!

Lepu Brenu ovih dana očekuju samo radosni datumi. 13. oktobra u Sarajevu bosanski Avaz dodelio joj je nagradu za životno delo, 20. oktobra proslaviće svoj 56. rođendan, a 7. decembra srebrnu svadbu.

“Priznajem da mi imponuje to priznanje. Velika je čast dobiti takvu nagradu jer to je prvo priznanje ove vrste. Ranije su priznate nagrade bile Oskari popularnosti, i to je bio odraz vašeg godišnjeg minulog rada. Međutim, nagrada za životno delo jeste priznanje za čitav vaš umetničko-kreativni rad tokom svih decenija dosad. Veoma sam počastvovana i pripremam za te večeri u Zetri nešto zaista lepo, što će sve iznenaditi“, kaže Brena.

Gostovali ste u emisiji “Nikad nije kasno”. Da li vam se više dopada taj šou ili Zvezde Granda?

“Ne mogu da poredim ta dva šou-programa jer im je jedino zajedničko to da su takmičenja. U Zvezdama Granda nalaze se ljudi koji imaju svoje snove i pred kojima je estradna budućnost takva da će se za njih tek čuti. U Nikad nije kasno upoznajemo životne priče iskusnih pevača, koje nas često rasplaču. Jer kao estradni poslanik, i te kako dobro znam situacije kroz koje prolazi pevač, umetnik, dok ne nađe svoje mesto pod suncem. Ovo su ljudi lišeni bilo kakvih kompleksa, prošli su trnovit put i svojih pet minuta slave doživljavaju sada i zato mislim da su njihovi uspesi slađi i draži. Drugačije se uspeh posmatra sa 25, a drugačije sa 45. Jednostavno, kada si mlad, drugačije i na život gledaš”.

Pevači često odlaze i vraćaju se u Grand, a vi sve to dostojanstveno ispratite. Da li je istina da Saša Popović reaguje emotivno i šta mu vi tada kažete, koji mu savet date?

“Saša i ja smo toliko dugo u ovom poslu da ne postoji stvar, gest ili situacija koja nas više može iznenaditi. Svako ide tamo gde misli da mu je bolje i mi oboje, kao profesionalci, to zaista pozdravljamo. Postoje profesionalci i amateri. A kada je posao u pitanju, tu nema emocija. Jednostavno, na posao se gleda hladne glave i na način koji je jedini ispravan po kompaniju”.

Da li se plašite za njegovo zdravlje? Da li mu nekad kažete: “Hajde Saša, idi malo na odmor“ ili “Idi kod lekara, proveri zdravlje“?

“Saša je izuzetno disciplinovan čovek i nema potrebe da ga iko od nas upozorava jer i te kako ume da se čuva. Malo se zna da on vodi izuzetno zdrav život. Sašin jedini porok jeste – posao, jer on radi 24 sata, sedam dana u nedelji”.

Često se dešavaju svađe između članova žirija, da li nekad pomislite da će neko od njih napustiti snimanje? Ko je po vašem mišljenju najeksplozivniji?

“Sve je to deo šou-programa. Nemam bojazan da će se stvari oteti kontroli jer su to sve ljudi koji su decenijama pred očima kamere. Rasprave se dešavaju onog trenutka kada ljudi posle četiri, pet sati snimanja jednostavno zaborave da ih kamere i dalje snimaju. To nije ništa neobično, štaviše, publika voli da vidi članove žirija i u drugom svetlu. Meni to niti najmanje ne smeta”.

Kako uspevate da budete u odličnim odnosima sa devojkama svojih sinova? Kažu da majci nijedna nije dovoljno dobra za njeno dete?

“Iskrena da budem, Boba i ja vaspitavali smo sinove da budu džentlmeni i da se uvek fino ophode prema damama. Moguće je da ih devojke zbog toga toliko vole. S druge strane, ja uvek kažem šta mislim i nema razloga da me devojke mojih sinova ne gotive. Postoji međusobno uvažavanje, i to je najbitnije”.

Da li će se Stefan uskoro ženiti, pričate li na tu temu? Evo, i letovali ste zajedno…

“Kada reši, valjda će nas u porodici prvo obavestiti. (smeh) Stefan je završio studije, razmišlja o nekim svojim budućim poslovnim potezima, ali svadbu nije pominjao”. (smeh)

Kakve savete dajete Filipu budući da je u vezi sa pevačicom?

“Pevačice su super žene, znate. Odlične supruge, vredne žene i privržene majke. Ne vidim zašto bi zanimanje pevačice bilo drugačije od ostalih, ali kad me već pitate – pevačice su najbolje”.

Da li vidite nekog ko bi mogao da nasledi Lepu Brenu? Do sada niko nije mogao da vam izađe na crtu.

“Poenta nije u tome da me neko nasledi ili da ponovi moj uspeh nego da napravi sopstvenu ličnost i postane prepoznatljiv po svojim dostignućima. Ima mnoštvo talentovanih pevačica, poenta je biti ličnost”.

Čega se bojite? Starosti? Bolesti? Izdaje saradnika?

“Strah me je da se ne uplašim”. (smeh)

U decembru slavite srebrnu svadbu. Koja je tajna dobrog braka?

“Uporno me svi to pitaju, ali da budem iskrena, da taj recept znam, ja bih bila najbogatija žena na svetu jer bih od te formule za uspeh jednog braka mogla da živim. Svako od nas usput uči bračne zavrzlame. Nema recepta, nema škole, nema udžbenika. Ko preživi sve što mu život servira, taj je uspeo i u poslu i u braku i u životu”.

Mira Antonović dolazi uskoro u Srbiju zbog promocije knjige. Da li se savetovala sa vama šta iz njenog života treba da se nađe u autobiografiji?

“Znam da je napisala knjigu, ali ne znam detalje. Čekam da dođe i da je pročitam. Mira je poslednjih nekoliko decenija draga prijateljica i drago mi je što će se literarno izraziti. Kažu da je prva knjiga uvek autobiografija”.

Da li vam je Miroslav Ilić zamerio zbog prijateljstva sa Mirom i da li ste sa njim zbog toga imali neki problem?

“S kim ću se družiti oduvek je bila isključivo moja stvar i, hvala bogu, stvar mog ličnog izbora. Nikada nisam imala potrebu da se pravdam bilo kome. I to je divno”.

Šaban Šaulić izjavio je za Svet da vam nikada nije rekao da ste neprofesionalni iako ste bili?

“Nisam to pročitala, zaista”.

Da li ćete ga primiti sledeće godine ako bude hteo da se vrati u Zvezde Granda?

“Trenutno smo fokusirani na ovu sezonu Zvezda Granda, i iz ove pozicije, sledeća godina je veoma daleko”.

Šta mislite, da li su manje šanse da vas u životu izneveri vaš suprug Boba ili Saša Popović?

“Nikada nisam razmišljala u tom pravcu, šta bi bilo kad bi bilo. Čitavog života uzdam se u svoje ljudske resurse. Boba i ja smo kumovi sa Sašom i Suzanom, i osim u poslovnim relacijama, mi smo i privatno veoma bliski”.

Kada će koncert u Beogradu?

“Razmišljam o tome, ali čim kažem da razmišljam, ljudi me pitaju kad će. Koncertu u Beogradu prethodiće nove pesme, ali o tom potom. Beogradska publika zaslužuje od mene nešto novo i drugačije i zato i ne žurim sa tim”.