Brena bračne probleme ne rešava u krevetu i priznaje: Naravno da gledam porniće!

Folk zvezda Lepa Brena nije od onih žena koja se u javnosti gade na porno filmove, već bez problema priča o tome.

“Kako da ne gledam porno filmove. Sada su takvi filmovi, hvala bogu, zabranjeni, piše ispod ako niste punoletni ni ne možete da gledate, ali da imam kanale koji su zaključani to je skroz normalno. Srećom, takvi kanali su kod mene blokirani, zamislite da sedite sa prijateljima ili roditeljima i vrtite kanale i da se odjednom pojavi takva scena, pa se spetljaš i ne znaš šta da radiš. U dnevnom boravku ne postoje porno filmovi, moji dečaci imaju kablovsku televiziju u sobi, pa neka gledaju šta hoće. Hoću da kažem da kao roditelji javna ličnost prosto želim da im na duhovit način pomognem da se deca ne demorališu kada je reč o seksualnosti i ljubavi. To je vrlo sofisticiran emotivni momenat, koji ne mora da bude kao u porno filmu, već je sve individualno. Trebalo bi se prepustiti da to bude lepo”, objasnila je pevačica za “Alo”.

Ona je takođe dodala da bračne probleme koje nekad ima sa Bobom Živojinovićem s kojim je 25 godina u braku, ne rešava u spavaćoj sobi.

“Bračni problemi se nikako ne rešavaju u spavaćoj sobi. To je glupost koji su proizveli neiskusni muškarci. Probelm u životu se reši tako što se priča o tome. Za žene koje su samostalne i koje su krenule same da se bore kroz život, ako im je to jedini problem, svaka im čast. Ja problem prvo rešim, pa onda šta bude”, istakla je Brena za ovaj dnevni list.