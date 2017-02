Brate mili: Nećete verovati koliko Stanija dobija za bakšiš?!

Stanija Dobrojević se pre nekoliko dana pohvalila novim automobilom vrednim oko 40.000 evra, priča se da je starleta sebe častila nakon ogromnog honorara koji je dobila od nastupa u Moskvi.

Stanija je pevala na svadbi ruskog tajkuna, a domaćin ju je častio hiljadama evra.

“Automobil kojim se Stanija pohvalila za Dan zaljubljenih je zapravo poklon ruskog tajkuna, koji joj je dao bakšiš u ovom iznosu dok je njegovom bratu pevala na svadbi. On nije pitao koliko košta da Stanija doputuje i bude gost iznenađenja na svadbi njegovog brata. Osim što je onoliko koliko je tražila istog dana uplatio na njen račun, on ju je po dolasku čašćavao hiljadama evra svaki put kada bi se latila mikrofona. Ruski tajkun je za nju obezbedio luksuzni apartman, kao i limuzinu, koja ju je dovezla do mesta na kojem je bila svadba”, tvrdi izvor blizak Staniji i dodaje da je starleta odmah po povratku u Srbiju pazarila “audi” vredan 40.000 evra, od bakšiša koji je dobila u Rusiji.