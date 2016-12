Božinovska iskreno za STAR o hapšenju sina Mirka, otkriva u kakvom je odnosu sa Ćazimom Osmanijem i pravu istinu o sukobu Vesne Zmijanac i Zlate Petrović

Nakon što se pojavila informacija da je Gocin sin Mirko Šijan uhapšen na dan njihove krsne slave Aranđelovdan, pevačica objašnjava za STAR da je on samo bio priveden na razgovor zbog incidenta od pre četiri godine, kada se potukao na Kopaoniku.

Je l’ se Mirko malo smirio sada?

“Oko njega sam se dosta nervirala, ali ne mogu više! Nije mali, a i nije on toliko nemiran, koliko se o tome piše! Više su to mediji napumpali jer valjda je njima logično da Šijanov sin uvek bude predstavljen kao neki nasilnik i grubijan. Svi dečaci u tim godinama su pomalo nestašni i nije on ništa drugačiji od ostale dece. Žao mi je što je morao da ode na taj razgovor baš na dan naše krsne slave, ali bože moj, ništa strašno.”

Da li si i dalje pri stavu da ne želiš da ti sin oženi pevačicu?

“Koja god bude htela da mu kuva, pere gaće i pegla, ja ću je podržati. Da li je pevačica, pekarka, lekar, šta god… Mada, i dalje mislim da Mirko ne može da oženi pevačicu, ljubomoran je on. Ne znam kako bi podneo da ona ide uveče da peva… Naš posao je krvav, nije lako nimalo… Teško koja opstane u braku!”

Nedavno si rekla da je i Ceci Ražnatović muka kada se piše negativno o vašoj deci

“Mi smo majke, ali smo i javne ličnosti i ne sviđa mi se što mediji toliko pišu o našoj deci. Moja deca, kao i njena, rade sve što rade i njihovi vršnjaci, ali nas dve smo poznate i onda je zanimljivo da se piše o našoj deci koja nisu javne ličnosti. Mom Mirku je tata Šijan, Veljku Arkan, mame su pevačice i udri po njima. Pa naravno da je muka i meni i njoj od toga!”

Nego, kažu da si preterala sa plastičnim operacijama?

“Ko kaže?! Šta znači preterala i koje su to plastične operacije? Ja nemam šta da krijem, osvežila sam malo lice i to je sve! Preterala bih da ne ličim na sebe, a prepoznaju me i ukućani i ljudi na ulici.”

Jesi li sada zaljubljena, hoćeš li se još koji put udavati?

“Što sam se udavala, udavala sam se! Nisam ja ni mlada da se zaljubljujem sad! Lepo mi je, uživam, imam prijatelje, svoj život i zamisli sad da mi to neko remeti i kvari, ne mogu ja to. Mogu da se zabavljam, a da sa nekim živim, nema šanse!”

Je l’ istina da si bila sa Ćazimom Osmanijem?

“Ćazim i ja smo prijatelji 100 godina, i to veliki! A to što su me spojili sa njim je presmešno. On je stvarno dasa, drug, kavaljer… Uvek je ostavljao najveći bakšiš.”

Družiš se sa Zlatom Petrović. Kako komentarišeš njenu vezu sa bivšim dečkom Vesne Zmijanac?

“Ne znam što se svi kače za to. Vesna je bila sa Željkom i raskinuli su, a Zlata i on su počeli mnogo posle toga. I moram da kažem nešto, Zlata nije nikada bila Vesnina drugarica, već koleginica sa kojom se viđala na snimanjima, pozdrave se i to je sve! Podržavam Zlatu u svemu, sve dok je srećna, ja je podržavam! Što bi se Vesna mešala i trpala tu kada je to njena prošlost!”

Pratiš li muzička takmičenja “Zvezde Granda” i “Pinkove zvezde”?

“Volim da ih gledam i mislim da je za ove mlade to super! Imaju gde da pokažu svoj talent. Kada sam ja počinjala, bilo je teže, nije toga bilo. Podržavam sve te ljude. Iako mnogi kažu da je previše pevača zbog tih takmičenja, ne slažem se. Smatram da opstaju samo oni koji su uporni!”

Kako ti se čine članovi žirija?

“To su ljudi koji znaju posao i imaju ga u malom prstu. Naravno da među njima dođe do rasprave, jer svako ima svoje mišljenje, ali i ukus, meni može neko da se dopada kako peva, a nekom da se ne dopada! Mada, sada nije samo bitno da znaš da pevaš, moraš da budeš svoj, da izgledaš lepo, mnogo faktora je u igri.”

A šta misliš o Šabanovom prelasku na Pink?

“Šabana mnogo volim i on je čovek koji ne pravi šou, već iznosi svoje stručno mišljenje. Nekom je dosadan, nekoga zanima šta on ima da kaže i mislim da je njemu mesto u žiriju. E, sad, on najbolje zna zbog čega je prešao u drugi žiri. Svako radi ono što misli da je najbolje za njega.”

Mnogi kažu da se on ništa ne pita, već njegova supruga Goca?

“Pa, šta je tu loše? Ona je njegova žena i valjda ona zna šta je za njega najbolje. Još bolje da ima ko da razmišlja umesto njega, da ne mora njega da boli glava.”

Da li si ispratila aferu oko Marije Šerifović i Elene Karić?

“Jesam, čitala sam nešto. Ne znam šta da kažem, ne verujem u to! A i da je istina, to treba da zanima njihove porodice. Ja podržavam ljubav!”

Pojavile su se gole slike Dare Bubamare, pa Aleksandre Prijović. Da li misliš da je to dobar vid reklame?

“Što nije?! Pa, da vam kažem nešto, i ja kada sam počinjala, bilo je golotinje! Ništa to sad nije čudno. Mlade su, nek se slikaju! A i rade obe dosta, tako da eto vam odgovora!”

Lepu Lukić su nedavno opljačkali, a neke tvoje kolegu kažu da je to smislila zbog koncerta koji je imala u Centru “Sava”!

“Znam da su je opljačkali, i to je strašno stvarno, pogotovo što je ona žena sama! Da li jednoj Lepi Lukić koja traje koliko traje stvarno treba takav marketing? Eto, neka je sram kolege koji su to rekli!”

Je l’ se i dalje družiš sa Kebom? Kažu da je zanemario kolege otkad je Severinin svekar…

“Lepo si rekla, svekar, a ne muž! I šta ima veze što je Severinin svekar, mogao je biti bilo čiji… Severina je duhovita žena i puna pozitivne energije! Sa Kebom sam i dalje prijatelj, mada se nismo čuli odavno. Ne znam što bi se on sad uobrazio… Zbog Severine? Nema potrebe!”