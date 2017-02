Bosanac opleo po bivšem prijatelju: Šaban da me više ne uzima u usta!

Izjava Šabana Šaulića da Dragan Stojković Bosanac neće nikada biti gospodin kao što je on, izazvala je revolt kod poznatog harmonikaša.

U trenutku je ostao bez reči, a onda je kroz smeh rekao:

“Nije valjda da se Šaban još uvek bavi mojim likom i delom? Ne treba da objašnjavam da li sam gospodin ili ne, jer niko ne može da se promoviše u gospodina. Nije mi jasno zašto me pominje. Ipak sam uspeo u životu kada me takav “kralj” stalno pominje i ne može da izbegne da me ne uzme u usta! Mislim da za tim više nema potrebe, i pod hitno treba da prestane”, izjavio je Bosanac za “Express magazin”.