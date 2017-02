Bojana Stamenov se dobrovoljno povukla iz javnog života, a evo i zašto

Pevačica Bojana Stamenov, naša predstavnica za Pesmu Evrovizije, povukla se s javne scene na neko vreme, a za to ima dobre razloge.

“Mediji mogu da prate mene kao umetnika, a mogu i da prate to da li sam smršala, da li sam se ugojila, da li imam dečka, nemam dečka, kako sam se obukla. Smatram da nisam jedna od tih estradnih umetnica i likova koji treba da budu praćeni na konto mode i izgleda”, rekla je Bojana za Bulevar i dodala:

“Istina je da sam smršala i istina je da hoću još da smršam. Sad su bili praznici i bila sam na dozvoljenoj pauzi, ali sad kreće proleće, kreće šetnja”.

Bojana ima i jednu veliku želju.

“Otkad je moja starija sestra rodila sina i podarila mi sestrića, uživam u najdivnijem statusu tetke. Todor ima tri godine, a njegova mama me proziva da je krajnje vreme da joj uzvratim i postanem majka. To je, zapravo, i moja najveća želja, zbog nje sam se i upustila u ovu misiju mršavljenja. Planiram da za godinu i po stignem do dvocifrenog broja kilograma. Pa i ako potraje duže, nije strašno. Kilogrami se nisu stvorili preko noći, pa preko noći neće ni otići”, objasnila je tada pevačica.