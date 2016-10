Blamaža pred punim klubom: Sloba Vasić zaprosio Topalkovu ćerku, ona ga oduvala!

Sloba Vasić i dalje pati za Helenom Topalović! Pevač ne može da se pomiri sa činjenicom da Topalkova ćerka ne želi da obnovi vezu s njim, pa na sve načine pokušava da je vrati. Iako ga ona konstantno odbija, zvezda “Granda“ čak želi i da se oženi bivšom devojkom, koju ne može da preboli.

On je nedavno u Budvi pokušao da ostvari svoju nameru, kada ju je zaprosio u prepunom klubu.

“Sloba se sa društvom opijao u blizini bine, a Topalkova ćerka je sa drugaricama došla u klub oko četiri sata ujutro. Nije imala pojma da je njen bivši na istom mestu. Kada ju je Vasić ugledao, odvojio se od svog društva i sve vreme obigravao oko nje. U jednom trenutku se popeo na binu, uzeo mikrofon i pred svima je pitao da se uda za njega” priča izvor sa lica mesta za Kurir Stars i dodaje da se Topalovićeva zbog toga naljutila na Vasića.

“Topalkovu ćerku oblio je znoj i pocrvenela je od sramote. Zaćutala je i okrenula glavu. Ljudi su odjednom počeli da joj prilaze sa svih strana i čestitaju, dok su Vasiću cepali majicu kao da je dobio dete, a ne zaprosio bivšu devojku. Helena je bila besna i ubrzo je napustila klub”, završava izvor.

Čim je video da Helene nema u lokalu, Sloba je, navodno, počeo da je zove, ali mu je ona odbijala pozive. Slao joj je poruke i izvinjavao se, ali nije dobio nikakav odgovor.

Topalkova ćerka je potvrdila ova saznanja.

“Tačna vam je informacija, mnogi to znaju jer su bili tu. Izblamirao me je pred svima, ne znam kako mu je to palo na pamet s obzirom na to da nas dvoje više nismo zajedno“, rekla je Helena za Kurir Stars.