Bivši dečko Ksenije Pajčin šokirao izjavom: Jede me sumnja da je ubijena zbog mene

Već sedam godina, na dan kad je ubijena Ksenija Pajčin, u ranu zoru pored njenog groba od pevačice se u suzama oprašta njen bivši dečko Vladimir P. Tako je bilo i prošlog četvrtka.

Muškarac (39) u odelu bio je na Novom groblju. Položio je cveće upalio sveću i ćutke gledao u Ksenijinu sliku na spomeniku.

Zbog porodice koju je u međuvremenu stvorio, odbio je da se fotografiše.

“Svake godine dolazim na groblje , ali izbegavam medije. Živim drugačijim životom. Tri meseca pre tragedije molio sam Kseniju da raščisti s Kapisodom i da mi se vrati. Nikad neću preboleti što me nije poslušala, sedam godina idem na njen grob i ići ću do kraja života”, kaže Vladimir.

Njihova ljubavna priča počela je u jednom klubu na Dorćolu.

“Odmah sam se zaljubio u nju. Bila je nestvarno lepa. Kroz osmeh mi je rekla: Pali mali, nemaš šanse kod mene, imam ja mlado meso. Nisam znao na koga misli, pa su mi rekli da se zabavlja sa nekim manekenom iz Crne Gore i da se zove Filip Kapisoda. Na internetu sam posle video o kome je reč”, priča Vladimir.

Kasnije su ipak započeli romansu. Iako je njihova veza bila kratka, Vladimir napominjeda se baš zaljubio u nju.

“Ona i Filip su raskinuli zbog neke njegove bivše devojke i ja sam uleteo. Poslužio sam joj kao uteha. Viđali smo se samo dva meseca. To je za mene bio najuzbudljiviji period u životu. Uz nju su smeh i dobra zabava uvek bili zagarantovani. Izlazili smo, vozili se kolima po gradu, ručali na haubi. Molio sam je da ostavi Filipa i da bude samnom. Govorio sam joj da on nije za nju, da je mlad i da nisu jedno za drugo. Želeo sam da joj pružim sve u životu. Bila je divlja i mislio sam da ću uspeti da je ukrotim. Maštao sam samo o njoj, a ona je želela da se Filip vrati. Tako je i bilo. Čim su se pomirili, nikad me više nije okrenula”, tvrdi Vladimir.

Na kraju, šokirao je svojom tvdnjom.

“Kada sam u dnevniku čuo da je ubijena, pomislio sam da je taj dečko to uradio jer je pronašao naše poruke koje smo razmenjivali”, kaže Vladimir s dubokim uzdahom i dodaje:

“Ne tvrdim da se to dogodilo, jer me je Ksenija otkačila godinu dana pre tragedije, ali taj crv sumnje me izjeda”.