Bivša Kebina ljubavnica tvrdi da ga je ostavila jer se – drogirao?!

Ljiljana Jevremović, bivša ljubavnica Dragana Kojića Kebe, tvrdi da je ostavila pevača jer se – drogirao?!

Ona napominje da zbog toga nije stigla da ističe romansu, iako su imali zajedničke planove vezano za dete, a kasnije i njihove ćerke Ine.

“Kad sam od pojedinih prijatelja čula da je Keba narkoman, odmah sam ga pozvala u stan da to proverimo u četiri oka. Pitala sam ga da li konzumira droge, a on mi je kao iz topa rekao: Ja to ponekad i zezanja”, izjavila je Ljilja za Informer.

U momentu kada je saznala za Kebin porok, Ljilja je, kako napominje, u stomaku već nosila njihovo dete. Rešila je da ostavi pevača jer nije želela da joj dete raste uz zavisnika.

“Kada su se moje tvrdnje prijatelja i moje sumnjke ispostavile kao tačne, odmah sam ostavila Dragana. Rešila sam da dete podižem sama. Upravo je droga glavni razlog zašto se on nije preselio kod mene da živi, iako je želeo da napusti problematičan brak, kako je govorio. Vratila sam ga ženi, misleći da će ga droga brzo uništiti. E sad, očigledno je da Keba nije propao, ali možda ume da se drogira. Postoje ljudi koji se drogiraju, ali i dalje normalno funkcionišu. Možda se i izlečio. Narkomanija se leči, ali hodajuće zlo kakav je on postao – ne”, zaključuje Kebina bivša ljubavnica.