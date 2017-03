Ava Karabatić u autobiografiji otkriva: Bila sam u vezi s političarkom!

Ava Karabatić odlučila je da otkrije istinu o seksualnom životu s muškarcima, ali i sa ženama. Hrvatska starleta je detaljno objasnila iskustva s devojkama.

“Na izboru za mis univerzuma u Indoneziji, pri raspodeli soba Crnogorka ode sa Srpkinjom, Bosanka s Makedonkom, a meni zapadne predivna osoba iz jedne manje razvijene države. Ne želim da kažem koje, jer je ona tamo sada vrlo uticajan zvaničnik i ne bih da joj pravim probleme. Brzo smo se zbližile, zajedničko buđenje, same u dalekoj zemlji, uzbuđenje, trema. Sve to utiče na vezivanje. Stvarno mi se dopadala, imala je najmekšu kožu od svih žena koje sam ikada dodirnula”, piše Ava u autobiografiji “Ja, nomad“ i otkriva šta se dalje dešavalo te večeri:

“Finale između nas dve desilo su u noći kad se ona nije kvalifikovala za prvih 20. Tu ja nju zagrlim i krenem da je tešim, ali krenu i poljupci. Bilo je tu i izuzetno lepih i nežnih dodira, ali kako je to odmicalo, ja sam postajala sve hladnija, umesto da bude obrnuto. Da li je to osetila ili je nju savladao umor, ali dok sam je milovala po kosi i ljubila po vratu, ona je zaspala. Ujutro to nismo pominjale”.