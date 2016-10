Anu Nikolić i bivši momci su fizički zlostavljali: Evo zašto pevačica trpi batine

Skandal koji je potresao celu Srbiju jeste tuča između pop pevačice Ane Nikolić i njenog supruga Raste, sa kojim se venčala pre dva meseca.

Njih dvoje su se potukli u stanu, a reagovala je i policija. Ovo nije prvi put da je pevačica tokom svog života imala problema s nasilnim partnerima. Ona je pre nekoliko godina otkrila da je bila u vezi sa dečkom koji je maltretirao i tukao, ali je ona to tada doživljavala kao njegov način da iskaže koliko je voli.

Prenosimo vam deo intervjua koji je Nikolićeva dala za “Story” pre više od pet godina.

Da li je tačno da vas je tukao bivši dečko, s kojim ste se zabavljali pre nego što ste postali pevačica?

“Istina je da sam imala ozbiljnih problema. Preživela sam njegovu posesivnost, ljubomoru, fizičke nasrtaje i psihičku torturu za koju smatram da nije deo zdrave ljubavi i spada u zlostavljanje.”

Stidite li se što ste dozvolili da budete zlostavljani?

“Ne stidim se i smatram da je to osnovni problem. Zbog toga je zlostavljanje toliko i rasprostranjeno jer žene smatraju da je to njihova krivica, greška, sramota. Time se samo prećutno dozvoljava i pothranjuje takvo ponašanje.”

Koliko ste imali godina kada ste trpeli zlostavljanje?

“Bile su to moje rane dvadesete, znatno pre nego što sam uopšte počela da se bavim estradom. Mislim da su te mlade godine i moje neiskustvo doprineli tome da se nađem u toj situaciji da jednom muškarcu uopšte može da padne na pamet da me zlostavlja na bilo koji način. Složićete se da zahvaljujući mom stavu i čvrstini karaktera nijedan muškarac danas, a ni ubuduće, neće doći na ideju kako može da povisi ton na mene, a kamoli nešto više.”

Da li se nasilje dogodilo u dugoj vezi?

“Iz ove perspektive, nije bila preterano duga jer sam kasnije imala duže i ozbiljnije veze. Ali, u tom trenutku to mi je bila najveća i najozbiljnija ljubav.”

Kako ste reagovali kada vas je prvi put udario?

“Posmatrano kroz prizmu zaljubljene devojke, sve sam pogrešno protumačila. Tako zaslepljena, njegove afekte i nalete besa tumačila sam kao nekontrolisanu ljubav umišljajući da on te eksplozije ponašanja doživljava samo zato što me previše voli pa ne može da se izbori sa samim sobom.”

Zašto ste rešili da mu oprostite nasilje?

“Pravdala sam ga i u svemu videla svoju grešku jer sam ga, navodno, isprovocirala. Udarac je uvek krivica slabića nasilnika, a vi ste svakako žrtva i nikada inicijator. Ne postoji ta reč ili postupak koji drugom biću daje dozvolu da vam nanese fizičku ili psihičku bol.”

Da li je taj momak nakon što ste ga ostavili pokušavao da vam se vrati?

“Da i to mnogo puta. Na svu sreću, posle jedne nemile scene zavolela sam sebe više nego njega. Tako je ostalo do današnjeg dana i to se više nikada neće promeniti. Mnoge žene ćute i godinama trpe fizičko zlostavljanje.”

Šta biste im na osnovu ličnog iskustva poručili?

“Da se jasno, glasno i sa stavom suprotstave nasilniku jer su oni obično najveći slabići koji se na taj način hrane. Takođe, obavezno treba da se obrate nekome ko može da ih zaštiti, a ako u tome ne uspeju, tu su Sigurne kuće i brojne druge ustanove.”

Jeste li članovima porodice rekli da ste trpeli batine?

“Nekada reči mogu više da zabole od bilo kakvog fizičkog nasrtaja i zato sam ćutala.”