Anastasija Ražnatović otkrila da je nesrećna: Nemam dečka, i dalje volim bivšeg (foto)

Anastasija Ražnatović je već neko vreme je sama, pa je tako nakon raskida sa Kostadinom Terzićem i Milošem Teodosićem niko nije video u društvu jače polovine. A izgleda da je ovo razlog. Naime, ćerka Cece Ražnatović je na Instagramu objavila neobičan status.

“Večeras treba da se vidim sa bivšim, posle pola godine. Kupila sam novu haljinu, štikle, torbu, naručila feniranje i šminku. Meni je sve to manje bitno, ali on se mnogo loži da mu riba izgleda kao milion dolara. I sve to da bih došla na pet minuta i rekla da imam novog dečka i da od nas neće biti više ništa. Volim ja njega još i nemam dečka, ali neće se niko sa mnom za*ebavati”, objavila je Anastasija.

Ko je tačno u pitanju, nije otkrila.