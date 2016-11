Anastasija: Ne želim da pevam narodnjake, ne pronalazim se tu

Anastasija Ražnatović definitivno kreće stopama svoje mame Svetlane Cece Ražnatović, ali samo kada je pevanje u pitanju.

Naime, ona će po svemu sudeći izabrati malo drugačiji žanr muzike.

“Definitvno neće biti narodnjaci, ne pronalazim se tu. Volim da slušam privatno, ali nisam za to. Verovatno neki pop. Svakako, to je sve ideja, nije se ništa realizovalo. O tom potom, ne mogu još ništa da pričam o tome”, otkrila je Cecina ćerka za emisiju Ekskluziv.

Naime, nakon što je njen frizer izjavio da će Ražnatovićeva nastupati pod umetničkim imenom Tasona, Anastasija je navela i da li u toj celoj priči ima istine.

“To su svi ozbiljno shvatili, to je naša šala. Ništa to nije istina, to neće biti moje umetničko ime”, priznala je Anastasija.