Ana Sević proslavila rođendan, a evo šta je otkrila o sebi! (foto)

13. rodjendan konacno!!! jos malo pa srednja skola,zbogom pubertetu,zdravo zivote! jedva cekam da napunim 31 to su sigurno ludilo godine,zivecu zivot punim plucima,voleti,imati makar jedno dete,raditi posao koji volim i biti okruzena ljudima koji me vole,maze i paze!Putovacu i upoznavacu divne ljude! Zelim da postanem pevacica,mozda cak i voditeljka!Mama i baka ce mi biti najbolje prijateljice i do tada ce shvatiti da ja ipak sve najbolje znam i da to nije samo do tog famoznog “puberteta”! Boze neka mi zivot bude kao i do ovih prvih 13 ,necu se zaliti ❤️ Hvala ti zivote!I ja volim tebe kao i ti mene 🙏🏼 nista lepse od uzvracene ljubavi pune postovanja i razumevanja Ana + zivot= ljubav❤️! Hvala vam na istoj,ne znam cime sam to zasluzila 😊 ipak sam ja samo jedna 13-ogodisnja tinejdzerka! Wow!Samo zamisljam ako me sada toliko volite koliko cete me tek voleti kada postanem sve ovo sto sam u ovom tekstu pozelela 🙃☺️ Hvala vam na svim lepim zeljama i energiji ❤️ volim vas danas malo vise nego inace,ipak se jednom puni 13 godina 🅰️

A photo posted by ANA SEVIC OFFICIAL (@anasevic85) on Oct 20, 2016 at 11:51am PDT