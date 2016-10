Ana Sević o razvodu: Darko i ja nemamo telohranitelje da nas čuvaju od onih koji nas krišom slikaju

Pevačica Ana Sević celo leto provela je na moru, odmarajući se sa dvogodišnjom ćerkom Lorenom. Otkad ju je rodila, odmori za nju imaju posebnu čar. Suprug Darko Lazić, poznati pevač, nažalost nije mogao da im se pridruži, jer je imao mnogo posla.

Baterije je napunila maksimalno, pa spremno dočekuje nove poslovne obaveze.

“Kod mene je samo leto period za odmor, i to tek otkad sam otišla na trudničko i porodiljsko. Mi pevači imamo odmor samo kad ga sami sebi dodelimo. Jesen uvek donosi neke nove stvari i projekte. U mom slučaju, to je nova sezona emisije „Neki novi klinci“. Sigurna sam da će biti bolja nego prethodna, jer volimo da pomeramo granice i da zadajemo sebi neke nove zadatke. Što se muzike tiče, biće i na tom planu nešto novo, ali tek na zimu.”

Mama i ćerka su non-stop zajedno, pa sve što rade na kraju se pretvori u njihov ritual.

“Lorena je dete za poželeti. Sa njom čovek može i na kraj sveta da ode. Uvek je nasmejana i raspoložena. Nju možeš po ceo dan da gnjaviš i grliš. Možda se čini da u ovom periodu nemam dovoljno vremena za sebe, ali sve se stigne kad se čovek dobro organizuje. Trenutno je najbitnije da je dete non-stop okruženo ljubavlju. Mi, hvala bogu, imamo i bake i prabake koje po potrebi uskaču da pomognu, ali ja Lorenu uglavnom vodim svuda sa sobom. Posebno volim da idemo zajedno u igraonicu. Sad imam odličan izgovor za sve ono što želim da radim, a ne smem, jer bi ljudi verovatno rekli da nisam dovoljno sazrela. Obožavam da se igram, pa mi je drago što sad s njom mogu.”

Ana se takoreći nije ni okrenula, a Darko i ona su već proslavili Lorenin drugi rođendan.

“Izuzetno brzo je prošlo vreme od njenog rođenja. Stvarno nije fraza kad vam neko kaže da po detetu vidite koliko vreme brzo prolazi. Kao da je juče bilo kad je došla na svet, a sada je već mali čovek koji zna i šta želi i šta ne želi. Ali, još je mala da traži brata ili sestru”.

Evo kako su se Darko i Ana podelili po strogoći.

“Darko mnogo radi i zaista je retko kad kod kuće, pa od njega ni ne očekujem da bude strog. Sigurna sam da stvari tako funkcionišu u svakoj kući, da se naša porodica po tom pitanju uopšte ne razlikuje. Mame su babaroge, a tate izlaze deci u susret i ispunjavaju im sve želje. Lorena je njegova mezimica i on je za nju najbitniji čovek na svetu. I tako će biti zauvek.”

Čim je Lorena došla na svet, znali su kakvog će biti karaktera.

“To može da se primeti od samog rođenja. Darko bi vam, sigurna sam, rekao da je sve nasledila od mene. On stalno govori kako je Lorena i fizički i psihički ista ja, ali naravno da je pomešano. Pokupila je i od njega mnoge stvari. Ali, meni je samo važno da je živa i zdrava, od koga god i šta god da je nasledila.”

Anina devojčica je izuzetno muzikalna. Mama i ćerka imaju dve zajedničke omiljene pesme.

“Najčešće pevamo pesmu Pametna i luda Marije Šerifović i My heart will go on od Selin Dion. To je pesma koja ju je rastuživala otkad ju je prvi put čula. Inače, ja tu pesmu obožavam i uvek su mi i film Titanik i pesma My heart will go on bili strašno potresni.”

Otkako su zajedno, Anu i Darka mediji, kako kažu, pokušavaju da posvađaju. Ipak, njihova ljubav odoleva svim preprekama.

“Mi smo se od samog starta postavili otvoreno prema medijima. Ali, po tome koliko nas svuda ima, ljudi bi mogli da zaključe da mi non-stop dajemo intervjue i povod za neke glupe natpise i tračeve. Svako ko nas poznaje zna da se nas dvoje veoma trudimo da sačuvamo svoju privatnost. Svesni smo da ne živimo u Americi i nemamo telohranitelje koji će nas čuvati od ljudi koji nas krišom slikaju. Ali, mi se trudimo da živimo jedan sasvim normalan život i da ne opeterećujemo time ni sebe ni svoje dete.”