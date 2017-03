Ana prvi put o vezi sa Veljkom i njihovom raskidu: Ja sam sa velikim znanjem ušla u kavez sa lavom!

Ana Cakić i Veljko Ražnatović su bili u vezi koja nije potrajala dugo, a manekena je rešila da konačno otvori dušu i otkrije šta je razlog njihovog raskida.

Na pitanje da li joj je smetalo što su je u medijima predstavljali kao Veljkovu devojku, a ne kao manekenku, Ana je uz osmeh odgovorila:

“Iskreno, nije mi smetalo što sam njegova devojka, ni u jednu ruku, da kažem, ali više mi imponuje da kažu da sam model nego njegova devojka, sad već bivša”, započela je Cakićeva svoju priču za “telegraf.rs”.

Ona je opisala i kako su se Cecin sin i ona, smuvali.

“Ja i Veljko smo prvo bili super drugari, čak sam ja nalazila Veljku devojke, pa je to preraslo u neku romansu, a kasnije sam upoznala i Anastasiju koja je sada moja drugarica, u super smo odnosima. Veljko je sada moj drug, nije tu bilo nekakve rasprave, prosto ta veza je trajala dva meseca, za mene i previše, jer ja da sam na njegovom mestu, moje veze bi trajale dva dana. On je super izdržao i to je to, sada smo opet prijatelji”, rekla je Ana i otkrila tajnu i ispričala kakve je devojke nalazila Veljku.

“Mislim da Veljko može da me pohvali jer uvek sam mu nalazila lepe i dobre devojke i nikad se nije bunio zbog mog izbora, i sve su bile crnke”, objasnila je Ana i dodala da o Veljku misli sve najbolje, i da joj, kada je ušla u vezu sa njim, nije smetalo što ga prati glas da često menja devojke.

“Da, ja sam sa velikim znanjem ušla u kavez sa lavom, ne kajem se zbog bilo čega, i za dva meseca sam s njim proživela nešto što nisam proživela u vezi od četiri godine. On je divan momak, i za svoje godine, i za svoje ime, on je divan”, zaključila je Ana Cakić.