Ana podržava supruga: Ne smeta mi što Rasta puši travu, pa i on voli moj višak kilograma!

Ana Nikolić smatra da nema ničega spornog u tome što njen suprug Stefan Đurić Rasta javno objavljuje fotografije na kojima se vidi kako puši marihuanu.

“Nisam ga savetovala da to ne radi, nema potrebe za tim. On je pušio travu i pre nego što smo se upoznali i to objavljivao na Instagramu, i ja sam njega takvog upoznala i prihvatila”, kaže Ana i dodaje da ona ne konzumira droge.

“Droge ne volim i nemam nikakav stav o tome. Moj porok su alkohol i cigarete, kako se to kaže “ja sam, brate, seljak“. Naravno, podržavam svakog da radi ono što želi i živi svoj život kako hoće”, kaže pevačica.

Ana kaže i da njen muž voli što se ona ugojila i zbog toga ona ne brine o kilaži.

“Moj suprug mnogo voli što imam višak kilograma, pa sam se baš zbog toga i opustila. Prosto se trudim da mu ispunim sve želje. Mislim, da se ne lažemo, ja volim da jedem, ali se i ne trudim da brinem o liniji jer sam Stefanu lepša ovako”, kaže pevačica za Informer.

Ana voli da ugađa svom dragom jer veruje da je napokon našla čoveka svog života i hoće da mu rodi dete.

“Beba je nešto što želim već nekoliko godina. To je moja velika želja i sad imam pravog muškarca pored sebe. Tako da je logično da uskoro postanem majka”, zaključuje ona.