Ana otkriva detalj o mužu koji možda niste znali: Moj Rasta je izvlačio ljude iz ruševina posle zemljotresa!

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta u januaru su posetili Italiju gde su otputovali na odmor, međutim nisu ni slutili da će ih tamo zadesiti elementarna nepogoda.

Naime, trudna pevačica i reper zadesili su se u Rimu, baš u trenutku zemljotresa, a Ana je otkrila detalje drame kroz koju su prošli tada, kao i da se njen suprug ranijih godina bavio humanitarnim radom u dalekim zemljama gde je pomagao ugroženim ljudima i vadio ih iz ruševina.

“Ja taj Rim ne računam kao odmor, to je bio jedan mali vikend. Ja u odmor računam onaj od dve, tri nedelje, ali će takva putovanja malo popričekati jer su mi savetovali da izbegavam daleke destinacije i letove u narednom periodu zbog trudnoće. Tako da ćemo, nažalost, Rasta i ja morati da se odreknemo i zimovanja i nekih putovanja u narednom periodu”, kaže Ana za Pink.rs i dodaje:

“U Rimu smo se sjajno proveli. To je jedan od mojih omiljenih gradova. Tamo smo bili baš u trenutku kada se dogodio zemljotres. Tada smo bili u hotelu i moram da priznam da se dosta osetilo. Ja se iskreno nisam mnogo uplašila jer nisam bila ni svesna šta se događa. Rasta se malo više uplašio, prvenstveno zbog bebe i mene. On zna kakve posledice donose zemljotresi jer se ranijih godina bavio humanitarnim radom i pomagao ljudima u dalekim zemljama. On je tada ljude izvlačio iz ruševina i zna koliko su to jezivi prizori”.